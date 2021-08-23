Кольори нашого прапора доводилося приховувати. Навіть у живописі...

Так вже склалося, що кольори національного прапора доводилося приховувати...

З Днем національного прапора всіх!

Мабуть, мало кому відомо, що на знаменитій картині Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа…» (1880 рік) можна розгледіти український синьо-жовтий прапор.

Придивіться уважно і неодмінно побачите його, відразу за основною групою козаків.

Так уже склалося в нашій історії, що навіть кольори національного прапора доводилося приховувати. І в живописі, і в реальному житті. Навіть якщо це кольори небесної блакиті й сонця, достиглої пшениці й синього моря. За прапор України доводилося боротися.

На фото наш найбільший прапор України. 2019 рік. Михайлівська площа, Київ. Прапор нашої Батьківщини!

Бо це не просто полотно. Прапор – це символ нації та держави, який має велику мобілізуючу силу. Він викликає гордість, він змушує розрівняти спину, він дає нагоду згадати трагічну, але й величну історію України. Він там – високо в небі – захищає нас, захищає нашу країну.

З Днем національного прапора всіх!

Джерело: блог Юлії Тимошенко

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