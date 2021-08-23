Кольори нашого прапора доводилося приховувати. Навіть у живописі...
З Днем національного прапора всіх!
Мабуть, мало кому відомо, що на знаменитій картині Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа…» (1880 рік) можна розгледіти український синьо-жовтий прапор.
Придивіться уважно і неодмінно побачите його, відразу за основною групою козаків.
Так уже склалося в нашій історії, що навіть кольори національного прапора доводилося приховувати. І в живописі, і в реальному житті. Навіть якщо це кольори небесної блакиті й сонця, достиглої пшениці й синього моря. За прапор України доводилося боротися.
Бо це не просто полотно. Прапор – це символ нації та держави, який має велику мобілізуючу силу. Він викликає гордість, він змушує розрівняти спину, він дає нагоду згадати трагічну, але й величну історію України. Він там – високо в небі – захищає нас, захищає нашу країну.
З Днем національного прапора всіх!
Джерело: блог Юлії Тимошенко