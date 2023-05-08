День пам’яті та примирення. Пам’ятаємо, бо над Україною сьогодні гримлять не травневі грози
8 травня...
ООН називає сьогоднішній день – Днем пам’яті та примирення. І ми пам’ятаємо!
Пам’ятаємо, бо над Києвом та іншими містами України сьогодні гримлять не травневі грози, а звуки української ППО, що відбиває чергову атаку російських ракет та шахедів.
Пам’ятаємо, бо наші діти йдуть не до школи, а до укриття. Пам’ятаємо, бо наші українські воїни не працюють у полі, а б’ють ворога і звільняють нашу землю!
А щодо примирення – то це зараз не про нас. Не на часі, як то кажуть… Лють, помста, відплата. Саме ці емоції зараз мають ціну в Україні.
І світові хочеться сказати: пам’ятайте! Але просто пам’ятати, як показала історія, – замало. Робіть, дійте, допомагайте нам, бо Україна сьогодні стікає кров’ю і за ваш мир, за вашу свободу!
Ми ж чекаємо на День Перемоги! Наш український День Перемоги вже у цій Війні! Перемоги, яка обов’язково настане!
Перемогли нацистів - переможемо і рашистів.
Героям слава!
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