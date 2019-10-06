Штайнмаєр. Хто він такий?

Ельке Бюденбендер та Франк-Вальтер Штайнмайєр

Франк-Вальтер Штайнмайєр, якого ми тут згадуємо незлим тихим словом, працює зараз Федеральним президентом Німеччини. Йому 63 роки.

Але вже кілька днів ми активно обговорюємо так звану «формулу Штайнаєра», яка у 2016 році, через невиконання «мінських угод», була запропонована тодішнім міністром МЗС Німеччини Штайнмаєром. Її суть зводиться до проведення на окупованих РФ територіях виборів згідно з українським законодавством. Вибори мають проводитись під наглядом ОБСЄ.

1 жовтня українська делегація підписала відповідні папери. Документ передбачає закріплення «спеціального статусу» ОРДЛО після проведення виборів на постійній основі. Також угода містить секретну частину, яку не було опубліковано.

Парадокс в тому, що Україна, Росія і сам Штайнмаєр трактують цю формулу по-різному. І, власне, тому відбувається в нашому інформаційному просторі те, що відбувається – від переможних реляцій до очікування великої війни.

А от краще, щоб ми про існування Штайнмаєра дізнались не у зв’язку з цією багатосумнівною формулою, а з інших причин.

У 2010 році тодішній депутат Бундестагу Штайнмаєр заявив, що відходить від справ на кілька місяців. Щоб стати донором нирки для дружини, яка тяжко хворіла і потребувала пересадки нирки.

Ельке Бюденбендер працювала суддею у адміністративних справах, була досить непублічною. Навіть залишила собі своє прізвище після шлюбу в 1995 році.

У 1996 році, після народження їхньої доньки Мерит, Ельке страждала на ниркову недостатність. Варіантів було небагато: діаліз кілька разів на тиждень протягом всього життя або трансплантація нирки. Однак, середній термін очікування нирки від донора у Німеччині займає від 5 до 7 років. Цього часу у Ельке не було.

І тоді чоловік Ельке, відомий політик, глава великої фракції в парламенті Німеччині, відходить від справ на деяких час і віддає свою нирку дружині.

Таким своїм вчинком він заслужив глибоку пошану німців.

До речі, сам Штайнмаєр носить з собою спеціальну картку, яка підтверджує його згоду стати донором органів після смерті.

В студентські роки 24-річний Франк-Вальтер тяжко захворів і міг втратити зір. Його тоді врятувала ризикована операція з пересадки роговиці.

Чим для нас виявиться «формула», яка названа іменем досить відомого і авторитетного політика – врятованим життям чи тяжкою комою після невдалої операції?

Джерело: блог Зої Казанжи

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»