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    Думки вголос

    Штайнмаєр. Хто він такий?

    • Зоя Казанжи

      Громадський діяч

    • Розсилка
    Ельке Бюденбендер та Франк-Вальтер Штайнмайєр - Штайнмаєр. Хто він такий?
    Ельке Бюденбендер та Франк-Вальтер Штайнмайєр

    Франк-Вальтер Штайнмайєр, якого ми тут згадуємо незлим тихим словом, працює зараз Федеральним президентом Німеччини. Йому 63 роки.

    Але вже кілька днів ми активно обговорюємо так звану «формулу Штайнаєра», яка у 2016 році, через невиконання «мінських угод», була запропонована тодішнім міністром МЗС Німеччини Штайнмаєром. Її суть зводиться до проведення на окупованих РФ територіях виборів згідно з українським законодавством. Вибори мають проводитись під наглядом ОБСЄ.

    1 жовтня українська делегація підписала відповідні папери. Документ передбачає закріплення «спеціального статусу» ОРДЛО після проведення виборів на постійній основі. Також угода містить секретну частину, яку не було опубліковано.

    Парадокс в тому, що Україна, Росія і сам Штайнмаєр трактують цю формулу по-різному. І, власне, тому відбувається в нашому інформаційному просторі те, що відбувається – від переможних реляцій до очікування великої війни.

    А от краще, щоб ми про існування Штайнмаєра дізнались не у зв’язку з цією багатосумнівною формулою, а з інших причин.

    У 2010 році тодішній депутат Бундестагу Штайнмаєр заявив, що відходить від справ на кілька місяців. Щоб стати донором нирки для дружини, яка тяжко хворіла і потребувала пересадки нирки.

    Ельке Бюденбендер працювала суддею у адміністративних справах, була досить непублічною. Навіть залишила собі своє прізвище після шлюбу в 1995 році.

    У 1996 році, після народження їхньої доньки Мерит, Ельке страждала на ниркову недостатність. Варіантів було небагато: діаліз кілька разів на тиждень протягом всього життя або трансплантація нирки. Однак, середній термін очікування нирки від донора у Німеччині займає від 5 до 7 років. Цього часу у Ельке не було.

    І тоді чоловік Ельке, відомий політик, глава великої фракції в парламенті Німеччині, відходить від справ на деяких час і віддає свою нирку дружині.

    Таким своїм вчинком він заслужив глибоку пошану німців.

    До речі, сам Штайнмаєр носить з собою спеціальну картку, яка підтверджує його згоду стати донором органів після смерті.

    В студентські роки 24-річний Франк-Вальтер тяжко захворів і міг втратити зір. Його тоді врятувала ризикована операція з пересадки роговиці.

    Чим для нас виявиться «формула», яка названа іменем досить відомого і авторитетного політика – врятованим життям чи тяжкою комою після невдалої операції?

    Джерело: блог Зої Казанжи

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    МЗС Росія ОБСЄ Донбас ОРДЛО Штайнмайєр Україна формула Штайнмаєра
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