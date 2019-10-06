Москва знайде способи допомогти Кубі в отриманні нафти, – прем’єр Росії



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Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв Фото «ТАСС»

Ми створимо по суті план роботи про енергозабезпечення Куби – Медведєв

Росія знайде способи допомогти Кубі в отриманні нафти.

Про це заявив прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в ефірі російського державного телеканалу, повідомляє «Радіо Свобода».

Ведучий запитав, чи будуть російські крейсери забезпечувати супроводи танкерам, які доставляють нафту на Кубу.

«Я думаю, ми знайдемо інші способи допомогти Кубі отримувати нафту і нафтопродукти... Ми сьогодні, до речі, про це розмовляли й домовилися про те, що ми створимо по суті план роботи про енергозабезпечення Куби, включно з традиційними джерелами енергії, якраз вуглеводнями, і, можливо, якимись іншими можливостями, які існують», – розповів Медведєв.

11 вересня Гавана заявила, що за попередній місяць не отримала достатню кількість бензину та дизельного палива через санкції, запроваджені США через підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, наприкінці вересня США запровадили санкції проти колишнього лідера Куби Кастро.