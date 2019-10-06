Гончарук відзвітував про тиждень роботи уряду



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Прем'єрміністр України Олексій Гончарук

Очільник уряду наголосив, що «дурити державу - уже не мейнстрім, настав час її рятувати»

Тиждень, що минає, видався для уряду дуже напруженим і особливо відповідальним, та відзначився ухваленням програми дій уряду та законопроєктів, низкою рішень у сфері цифровізації, відкриттям даних про геокадастр та інших.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook прем'єрміністр України Олексій Гончарук.

«Друзі, ми з вами вже напрацювали декілька традиційних форматів спілкування. Наприкінці кожного тижня я виділятиму пару годин, щоб розповісти про діяльність уряду. Тиждень видався дуже напруженим і особливо відповідальним. Уряд презентував Програму діяльності на 5 років. Головна її мета – зробити так, щоб держава працювала для людей. Людиноцентричність – базовий акцент документу», - зазначив він.

Він нагадав, що план дій уряду в залі Верховної Ради підтримали 236 голосами «за». Також прем'єр вказав, що уряд ухвалив декілька проривних рішень.

Також Гончарук вказав на розбудову КПП «Каланчак» та «Чонгар», де створюють режимну й сервісну зони. «Проте уряд не відновлює жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Крим - це Україна!», - наголосив очільник уряду.

Гончарук зазначив, що чиновники Держгеокадастру виконали його доручення. «Відтепер можна бачити онлайн всі рішення територіальних органів. Усі дані оновлюються автоматично», - додав він.

«Щоби перевірити готовність регіонів до опалювального сезону та скоординувати дії з реалізації реформ, у вівторок я провів селекторну нараду. Уряд визначив там головні акценти. Перший - субсидії мають отримати без виключення всі, хто цього потребує. Водночас ми з’ясовуємо, якими методами для приховування реальних доходів користуються деякі заявники на субсидію. «Дурити» державу - уже не мейнстрім. Настав час її рятувати», - додав він.

З словами Гончарука, другий акцент – «кожна українська родина, усі дитячі садочки, школи та лікарні будуть забезпечені теплом, світлом та гарячою водою».

Очільник уряду нагадав і підписання меморандуму про координацію політики між урядом і НБУ.

«Я вдячний Нацбанку за незалежну й послідовну політику. Наша економіка відновлюється, а інфляція знижується. Гарна тенденція!», - відзначив він.

«А вчора я мав велику зустріч із представниками бізнесу, де окреслив основні напряки програми дій уряду, які стосуються підприємців. Ми на постійному контакті. Уряд дбатиме про бізнес і захищатиме його від тиску, зокрема який чинять силові структури», - додав Гончарук.

«Дякую парламентарям за підтримку надважливих економічних законопроектів! Прийнято закон 1054-1 про приватизацію, який скасовує перелік із 1470-ти заборонених до приватизації підприємств. Насправді, в Україні зараз 3655 держпідприємств. З них понад 1213 - взагалі не працюють, а 477 - генерують збитки. А закон 1046 «Про концесію» об’єднає зусилля держави та бізнесу в розбудові дуже великих об’єктів. Приватний інвестор зацікавлений працювати чесно і якісно, бо вкладає в проект власні гроші. Так українська інфраструктура вдихне життя», - зазначив очільник уряду.

Як повідомлялось, Верховна Рада схвалила програму дій уряду. Нардепи підтримали відповідний проєкт постанови №2186 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України». За програму дій нового уряду прем’єр-міністра Олексія Гончарука проголосували 236 народних депутатів із 369 присутніх у залі.

Тепер уряд Гончарука отримав річний імунітет від відставки.