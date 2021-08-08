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    Думки вголос

    Смерть Ройтбурда – шалено болючий удар по українській Одесі

    • Зоя Казанжи

      Громадський діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Такі, як&nbsp;Ройтбурд &ndash;&nbsp;штучні, унікальні, неповторні - Смерть Ройтбурда – шалено болючий удар по українській Одесі
    Такі, як Ройтбурд – штучні, унікальні, неповторні

    Олександр Ройтбурд був тим, для кого кордони і межі не мали особливого значення

    Новини долітають через океан з запізненням. Іноді хочеться, щоб ТАКІ новини я не бачила і не чула ніколи

    Я випадково відкрила якийсь сайт і обімліла - немає Ройтбурда. ЯК?! Ще тикала в новини, відкрила Фейсбук…

    Я знаю, що всі люди смертні. Я знаю, що частина із нас помруть раптово. Але, але, але…

    На цьому фото двох чоловіків уже немає. Тих, хто творив душу і збагачував мозок Одеси – Олександр Ройтбурд, Сергій Проскурня. Є, є незамінні. Будуть інші. Кращі, гірші. Інші, не вони.

    Такі, як Олександр і Сергій – штучні, унікальні, неповторні. Тому і вичерпують себе надто швидко. Надто…

    У мене чомусь виявилось багато світлин з Ройтбурдом. В Києві, Одесі, вдома, на вулиці, в музеї, в кав‘ярні, на різних заходах. Навіть не знаю, чому ми так активно фотографувалися? Може, щоб зупинити мить, яка більше ніколи не повториться і яку потім можна буде реанімувати в пам‘яті, дивлячись в очі тим, кого немає?…

    У мене залишилась купа листувань з ним. Де ми підтримували одне одного, сперечались, сварились, дискутували, раділи… Перечитую. Там є все. Все, окрім відчаю і розпачу.

    Смерть Ройтбурда – це шалено болючий удар по українській Одесі. Це колосальна втрата для української культури. Хоча він був тим, для кого кордони і межі не мали особливого значення. Він вмів без кордонів і обмежень.

    Людей, як пазли, витягують з наших життів. І ці чорні дірки на місці барвистого тла, так і залишаються чорними дірками. Назавжди.

    Джерело: блог Зої Казанжи

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Одеса музеї Одещина смерть Олександр Ройтбурд
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    Смерть Ройтбурда – шалено болючий удар по українській Одесі