Друг загиблого білоруського активіста Шишова висунув версію його загибелі

Незадовго до смерті білоруський активіст будував плани й не думав про суїцид

Друзі білоруського активіста Віталія Шишова вважають, що його смерть не пов’язана з самогубством. До його зникнення можуть бути причетні спецслужби Росії або Білорусі. Про це розповів друг Шишова Юрій Щучко в ефірі каналу «Україна 24».

Друг засновника «Білоруського дому в Україні» заговорив про «показову страту» для залякування білоруської опозиції.

«Коли ми за два дні до смерті Віталія зустрічалися і гуляли містом, він, я і його подруга розмовляли про дітей, сміялися, веселилися. Я їм казав як старший товариш: давайте, дитину народите, я буду допомагати, буду йому на три години в тиждень халявним дідом. Ми посміялися, Віталій сказав: Нехай. Тобто людина, яка планує сім’ю, дитину, вибачте, про суїцид не думала», – розповів він.

Друг загиблого білоруса додав, що це може бути справа рук «або спецслужб Білорусі, або це за допомогою спецслужб Росії». Він також переконаний, що люди, причетні до смерті, мали намір «покарати і показати активістам середньої ланки, щоб вони не займалися діяльністю».

«Ви розумієте логіку: якщо прибрати активістів середньої ланки, то зв’язок між низовими активістами і лідерами протестів пропадає. Дістати людину в Україні, на мій жаль, набагато простіше, ніж в тій же Польщі чи Литві. Це ще й за рахунок того, відсутній мовний бар’єр», – сказав він.

Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся.

Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

Відзначалося, що Шишов пропав у Святошинському районі столиці – туди були направлені патрулі поліції й слідчо-оперативна група. На місце виїхав кінолог.

3 серпня вранці Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків. Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Картина події буде встановлена після проведення ретельного огляду місця події, експертиз, допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер спостереження та інформації про останні тижні його життя.

На місці виявлення тіла тривають слідчі дії.

Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за Віталієм Шишовим стежили і що поліція про це знала.