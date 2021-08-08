  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Щонайменше 15 людей загинули в аварії пасажирського автобуса на заході Туреччини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Триває розслідування для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди - Щонайменше 15 людей загинули в аварії пасажирського автобуса на заході Туреччини

    Триває розслідування для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди

    Фото Anadolu

    Водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом на автобані Балікесір

    Унаслідок ДТП з пасажирським автобусом на заході Туреччині у неділю, 8 серпня, загинули щонайменше 15 людей.

    Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

    Повідомляється, що 11 людей загинули на місці ДТП, четверо померли вже в лікарні. За даними місцевих рятувальників, ще 18 людей отримали поранення. Їх госпіталізовано до найближчих лікарень.

    Фото Anadolu
    Фото Anadolu

    Зазначається, що водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом на автобані Балікесір, що на заході Туреччини, після чого автобус перекинувся.

    Триває розслідування для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 6 серпня, пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала дорогу і її збили на смерть. Тіло постраждалої відкинуло на десятки метрів.

    Як повідомлялося, у Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась ДТП. В аварію потрапили три БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад.

    Теги: Туреччина ДТП смерть водій розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Щонайменше 15 людей загинули в аварії пасажирського автобуса на заході Туреччини