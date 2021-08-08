Щонайменше 15 людей загинули в аварії пасажирського автобуса на заході Туреччини

Триває розслідування для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди

Водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом на автобані Балікесір

Унаслідок ДТП з пасажирським автобусом на заході Туреччині у неділю, 8 серпня, загинули щонайменше 15 людей.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Повідомляється, що 11 людей загинули на місці ДТП, четверо померли вже в лікарні. За даними місцевих рятувальників, ще 18 людей отримали поранення. Їх госпіталізовано до найближчих лікарень.

Фото Anadolu

Зазначається, що водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом на автобані Балікесір, що на заході Туреччини, після чого автобус перекинувся.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 серпня, пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала дорогу і її збили на смерть. Тіло постраждалої відкинуло на десятки метрів.

Як повідомлялося, у Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась ДТП. В аварію потрапили три БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад.