Як швидко нова влада почне судити майданівців?

Люди їдуть з країни. Бо життя одне. І витрачати його на безмозглих слуг і їхніх посіпак точно не варто

Все, що відбувається зараз в країні - триндець. Ми знали про це. Ми попереджали. Я не можу спілкуватися з тими, здавалась би, адекватними людьми, які розповідали, що гірше не буде. Буде. Стало нестерпно. А ті, здавалось би адекватні, зайшли у владу. Ну як вам, колишні друзі, комфортно? Почесно бути причетними до закопування країни? Суки ви, колишні друзі.

Остання крапля - по всій країні відпускають вбивць. На обмін. Вбивці для Путіна «свої». Своїх він і забирає.

Чи означає це, що на лаві підсудних будуть майданівці? А чому ні? Все, що рік тому нам здавалась абсурдом, втілюється в життя з шаленою швидкістю. І далі буде.

Рівень президента держави - це рівень ебонітовоі палички. Без мозку і розуму.

Я дуже хочу, щоб наступний рік зніс оцей весь гній з тіла моєї країни. Щоб всі оці юзіки-сівохи згинули безслідно. Щоб ми про них забули як про страшний сон.

І так, люди їдуть з країни. Бо життя одне. І витрачати його на безмозглих слуг і їхніх посіпак точно не варто.

Гірко і безнадійно.

Джерело: блог Зої Казанжи

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