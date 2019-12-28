Зеленський підтвердив обмін утримуваними особами 29 грудня



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Фото Укрінформ

Це питання є найскладнішим завданням цього року – президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Про це глава держави сказав у селі Довге-Калуське під час робочої поїздки на Івано-Франківщину, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Повинен бути обмін завтра. Ми чекаємо на це. Поки не завершена повна верифікація всіх людей», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що це питання є найскладнішим завданням цього року.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває на Прикарпатті у селі Довге-Калуське, де завершили будівництво моста через річку Чечва.

Нагадаємо, адвокат Ігор Ворфоломеев, що представляє інтереси обвинувачених у розстрілах на Майдані, розповів, що українська сторона викреслила 11 ексберкутівців зі списків для обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними «Л/ДНР».