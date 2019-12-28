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    Політика

    Зеленський підтвердив обмін утримуваними особами 29 грудня

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    Зеленський підтвердив обмін утримуваними особами 29 грудня
    Фото Укрінформ

    Це питання є найскладнішим завданням цього року – президент

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

    Про це глава держави сказав у селі Довге-Калуське під час робочої поїздки на Івано-Франківщину, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

    «Повинен бути обмін завтра. Ми чекаємо на це. Поки не завершена повна верифікація всіх людей», – сказав Зеленський.

    Він зауважив, що це питання є найскладнішим завданням цього року.

    Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває на Прикарпатті у селі Довге-Калуське, де завершили будівництво моста через річку Чечва.

    Читайте також: У межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

    Нагадаємо, адвокат Ігор Ворфоломеев, що представляє інтереси обвинувачених у розстрілах на Майдані, розповів, що українська сторона викреслила 11 ексберкутівців зі списків для обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними «Л/ДНР».

    Івано-Франківщина обмін полоненими Володимир Зеленський
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