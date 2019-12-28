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    Політика

    Прокурор підтвердив, що п’ять ексберкутівців є у списках на обмін

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    Прокурор підтвердив, що п’ять ексберкутівців є у списках на обмін
    Фото Укрінформ

    Прокурор надав лист з додатками для ознайомлення суду

    Один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

    Про це один із новопризначених прокурорів у справі ексберкутівців заявив під час засідання у Київському апеляційному суді, повідомляє Укрінформ.

    «Ухвала була прийнята відповідно до тих ризиків і чинників, які були встановлені судом за поданими клопотаннями прокурорів, і дійсно відповідають тим ризикам. Однак, генеральним прокурором України було надано певний лист. У зв’язку з тим, що було досягнуто домовленості України з Російською Федерацією про одночасне звільнення осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів або засуджені кримінальних провадженнях стосовно яких перебувають у провадженні органів досудового слідства та судах України. Відповідно до списку у додатках до цього листа, наші обвинувачені включені до зазначеного списку», – сказав прокурор.

    Він надав цей лист з додатками для ознайомлення суду.

    За даними видання «Тиждень» у списку присутні імена Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського.

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