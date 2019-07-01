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    Думки вголос

    Як потрібно боротися з кремлівськими пропагандистами

    • Євген Кисельов

      Журналіст

    • Розсилка
    Як потрібно боротися з кремлівськими пропагандистами

    Список людей, які очолюють, керують і управляють російськими пропагандистськими ЗМІ, давно відомий

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    Ощущают ли  существующие практически во всех демократических странах законы о свободе слова, откровенную пропаганду? Как противостоять, в том числе правовыми методами, попыткам Кремля обрабатывать в нужном для себя духе общественное мнение в странах Запада, и как при этом не нарушать принципы свободы слова и свободы печати?

    Этим проблемам была посвящена состоявшаяся на днях в Гааге. Представительная международная конференция. И я, как говорится, там был, и  мед пил, и  по усам текло. И в рот ни капли не попало. 
    К сожалению, от выступления некоторых участников – а там были и действующие международные дипломаты, и бывшие высокопоставленные сотрудники внешнеполитических ведомств стран Европы и Америки, и ученые, профессионально изучающие современные медиа, в том числе, российские пропагандистские каналы, и  журналисты, и сотрудники разных неправительственных организаций.

    От  выступлений их всех порой веяло схоластикой. А из-за нее выступали растерянность и отсутствие политической воли. Когда на одном из заседаний слово досталось мне, я позволил себе не совсем политкорректно заметить: а вы знаете, почему Путин выигрывает? Потому что он с первых дней своего президентства, почти 20 лет назад, поставил себе задачу взять под контроль наиболее влиятельные СМИ в России. Взял и теперь ими пользуется на всю катушку. Пользуется весьма эффективно, — иначе мы бы с вами здесь не сидели.

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    При этом Путин совершенно не заморачивается тем, что его будут упрекать в неуважении к свободе слова.

    Один из выступавших совершенно справедливо заметил, что бороться с кремлевской пропагандой прямыми лобовыми ответными контрпропагандистскими методами – значит обрекать себя на  поражение. У Кремля неограниченные финансовые ресурсы, патронов он, как говорится, жалеть не будет. А западные правительства и неправительственные организации привыкли считать каждую копейку. 

    У кремлевских пропагандистов нет ни стыда, ни совести. И, наконец, они будут защищаться теми самыми законами и ценностями, о которых мы  с вами здесь столько говорим. 
    Нужны асимметричные ответы. Например, вводить санкции против крупных западных компаний-рекламодателей, которые приносят огромные деньги в бюджеты российских правительственных и проправительственных СМИ.

    И уже под конец, в  Гааге, когда зашел разговор об этих самых асимметричных ответах, кто-то справедливо заметил, — послушайте: «Список людей, которые возглавляют, руководят и управляют российскими пропагандистскими СМИ, давно известен. У них есть счета в западных банка, у них есть недвижимость в Европе и Америке, квартиры в Париже и Лондоне и виллы на  Средиземном море и на озере Комо. Их дети и внуки учатся в самых лучших, дорогих западных школах и университетах. Они лечатся в самых престижных, дорогих европейских клиниках. Они, наконец, летают частыми самолетами. А по международным авиационным законам все пассажиры, которые пользуются такими чартерными рейсами, их фамилии и номера документов прекрасно известны соответствующим европейским международным регуляторам.

    Западные правительства отлично знают, как решать проблему происхождения труднообъяснимых богатств. Как создавать серьезные проблемы людям, у которых есть такие богатства. 
    Методы ведения этой борьбы всем давно прекрасно известны на Западе. Для этого нужна только политическая воля. Но для этого, хотя бы для начала, нужен список – подобный тому списку близких к Путину олигархов, что был составлен в Америке и  произвел впечатление разорвавшейся бомбы.

    Нужен точно такой же список. Назовем его «Гаагским» — список людей, которые лично отвечают за  российскую проправительственную пропаганду.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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