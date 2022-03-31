Куди зник Познер?

Російська журналістика знову показала себе з найгіршого боку

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Куда пропал Познер? Этот запрос в интернет-браузерах значительно менее популярен, чем «Куда пропал Шойгу?»

Тем не менее, отдельные особо политизированные товарищи интересуются, почему все-таки исчез с экрана патриарх российской, а прежде – советской журналистики, которому, кстати, 1 апреля исполняется 88 лет – и это не первоапрельская шутка. Да уж, в завидной физической и ментальной форме пребывает патриарх. Хотелось бы повторить.

Но вот с репутационной формой – чистая беда. Повторить решительно не хотелось бы. Вот, смотрите, как сам Владимир Владимирович (совпадение? Не думаю) объясняет свое исчезновение из эфира:

«Меня спрашивают: почему с 28 февраля не выходит программа «Познер»? Отвечаю: с 24 февраля Первый канал стал информационным каналом и останется таковым до завершения так называемой «спецоперации». В течение этого времени не будут выходить в эфир некоторые программы, в том числе моя. Такова позиция руководства Первого канала».

Какой же стыд-то, ей-Богу, Владимир Владимирович! Вы, со своим опытом работы еще при советской власти, неужели вы верите, что «руководство Первого канала» сегодня что-то решает? Да оно, наложив в штаны, готово выполнить любую команду из Кремля!

Вот вы не можете простить немцам всего, что они натворили при Гитлере – чтобы публично признавать это, целый документальный сериал сняли!

А сейчас, когда Первый канал, обслуживающий, по сути, такой же фашистский режим Путина, закрывает вашу программу, что вас сдерживает от того, чтобы громко хлопнуть дверью? Неужели не все деньги заработали? Или вы верите, что украинцы сами взрывают свои дома, убивают женщин и детей, стирают с лица земли свои города?!

Займите же, наконец, черт возьми, ясную и внятную позицию – вы уже достаточно взрослый человек. Или все ваши многолетние усилия по созданию себе имиджа самого честного, непредвзятого и объективного журналиста России пойдут псу под хвост, ей-Богу!

Джерело: блог Євгена Кисельова

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