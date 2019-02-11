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    Думки вголос

    Цивілізаційний вибір: Путін назавжди втратив Україну

    • Євген Кисельов

      Журналіст

    • Розсилка
    Президент РФ Володимир Путін - Цивілізаційний вибір: Путін назавжди втратив Україну
    Президент РФ Володимир Путін

    Процес пішов, як часто любив говорити Михайло Сергійович Горбачов

    Мовою оригіналу

    Помните, как Владимир Путин с фирменной издевательской интонацией ответил Ларри Кингу на вопрос: «Так что же случилось с подводной лодкой?» — ответил: «Она утонула»?

    Так вот, на вопрос: «Так что же случилось с Украиной на прошлой неделе?» — я отвечу: «Она уплыла».

    Все, нет ее больше с вами, обожатели путинские вы мои. Ваш кумир ее потерял навсегда. И то, что с 7 февраля 2019 года курс на вступление в НАТО и в ЕС закреплен в украинской конституции – лишь юридическое закрепление состоявшегося факта.

    Украину там не ждут

    Пока Путин все ждал, что в Киеве к власти придут по-настоящему пророссийские политики – и тут даже Янукович его подвел, все косил одним глазом в сторону европейцев, все делал вид, что может, если что не так, крепко подружиться с Европой и даже с Америкой; пока русские политики, дипломаты и телепропагандисты конструировали виртуальную нереальность, занимались мифотворчеством и просто врали, рассказывая небылицы про кровавый военный переворот, про неконституционный захват власти, про распятых мальчиков, кровожадных жидо-бандеровцев, правосеков, укро-фашистов, униатов и раскольников, терроризирующих мирных жителей, особенно тех, кто говорит по-русски, чуть ли не по всей Украине, настоящая Украина жила своей, совершенно другой, реальной жизнью.

    Она вела, по сути, отложенную на четверть века войну за независимость, в окопах которой солдаты и офицеры, между прочим, говорят и по-украински, и по-русски, а русскоязычные граждане страны, наконец, массово определились со своей самоидентификацией: мы –украинцы. Мы – граждане Украины. Мы — патриоты Украины.

    Эти последние неполные пять лет Украины жила непросто, временами — тяжело, за эти годы случалось всякое – и успехи, и неудачи, и разочарования в прежних кумирах, а иногда и шараханья из стороны в сторону. Но при этом страна жила, развивалась, приходила в себя после Крыма и российской агрессии на Донбассе, оккупации части украинской территории, и все дальше отплывала от России, как медленно отплывает от ледяного материка огромная отколовшаяся льдина: сначала появляется только едва заметная трещина, потом она становится все шире и шире, и вот, наконец, льдина уплывает навсегда. На Запад. В Европу.

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    И пусть говорят, что Украину там никто не ждет. 
    Во-первых, это не совсем так. В 2008 году в Бухаресте на саммите НАТО всерьез рассматривалась возможность предоставления Украине ПДЧ (плана действий по членству в НАТО), а в 2010 году Европарламент принял постановление — которое никто не отменял – о том, что Украина вправе претендовать на членство в Евросоюзе.

    Я помню, как совсем недавно скептики отказывались верить, что гражданам Украины дадут право безвизовых туристических поездок в страны шенгенской зоны. А теперь отдельные страны ЕС уже начали выдавать украинским гражданам рабочие визы, по которым они могут легально ездить на заработки в Европу. Никто не верил, что США начнут поставлять в Украину летальное оружие, включая знаменитые «Джавелины» — суперсовременные противотанковые ракетные комплексы, однако же эти поставки начались. 

    Процесс пошел, как часто любил говорить Михаил Сергеевич Горбачев.

    Процесс будет долгим. Вступления в ЕС и особенно НАТО Украине придется добиваться много лет упорным трудом – тут нет никаких иллюзий. Но, между прочим, и балтийские страны не сразу вступили в обе организации, хотя уж они-то во многих отношениях были куда ближе к Западу, нежели сегодняшняя Украина.

    Но для Украины стратегия евроатлантической интеграции — не конъюнктурные внешнеполитические маневры в стиле Путина, который сперва враждовал с Америкой, потом дружил взасос, потом опять враждовал, потом пытался опять подружиться при Трампе, но не вышло.

    Это – цивилизационной выбор.

    Между прочим, началось это не вчера. Когда я почти одиннадцать лет назад приехал работать и жить в Украине, не предполагая еще, как сложится и моя жизнь, и отношения между двумя странами, то я очень скоро понял, что Украина – совершенно другая страна. При всей внешней схожести наших культур, традиций, обычаев, языков.

    Притом, что на случайного визитера из России еще и действует обманчиво русскоязычие многих городов и местечек Украины, включая Киев, хотя здесь, по правде, молодежь уже гораздо больше говорит по-украински, чем десять лет назад – естественным образом появилось новое поколение. И это хорошо, это правильно, это нормально.

    Спикер российского МИДа Мария Захарова может сколько угодно упражняться в остроумии по поводу «торжества демократии» в Украине из-за того, что украинские власти решили, что не пустят на выборы российских наблюдателей. А ее высокое начальство раздражено. Но вы посудите здраво: могли бы вы, к примеру, представить себе японских наблюдателей на президентских выборах в США в 1944 году?

    А торжество демократии – уж простите за пафос – в Украине имеет-таки место. 44 человека официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты Украины на предстоящих 31 марта выборах, и среди них – все без исключения главные конкуренты действующего главы государства Петра Порошенко. Никто не пытался снять их с дистанции. 
    И этим все сказано. 

    Никогда не говори никогда, гласит давняя мудрость. 
    Кто мог подумать, что США и Великобритания, когда-то десятилетиями воевавшие друг с другом из-за стремления североамериканских колоний британской короны получить независимость, спустя века станут ближайшими союзниками?! Кто мог подумать об этом, к примеру, в 1814 году, когда – спустя тридцать восемь лет после провозглашения независимости США — британцы в очередной раз пошли войной на американцев, захватили Вашингтон и даже сожгли Белый Дом и Капитолий?! Но ведь стали.

    Кто мог предположить, что Франция и Германия окажутся ближайшими союзниками в Европе после стольких войн и взаимных унижений?!

    Что, наконец, между Германией и Россией будут такие добрые отношения? При том, что было время — я его помню – когда люди старших поколений, пережившие войну с Германией, а то и две, не могли даже слышать звук немецкой речи…

    Кто знает, может быть, когда-нибудь, через десятилетия или века, Украина опять будет дружить или, по крайней мере, добрососедствовать с Россией – от географии ведь никуда не денешься. Однако подобные отношения, я уверен, могут возобновиться только на равных. И при только полном взаимном почтении и уважении.

    А граждане России, которые посостоятельней, даже будут покупать недвижимость в Украине, как нынче в бывшей советской Латвии, чтобы за это получить вид на жительство в стране Евросоюза.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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