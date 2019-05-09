Південно-Африканська Республіка: як виглядає земельна реформа з кривавим акцентом

Чи дійсно в ПАР відбувається геноцид білого населення?

Последние годы события в ЮАР вполне могут привлечь внимание любого, даже не специалиста. Поисковик в ответ на запрос «Что происходит в Южной Африке» выдает целый список материалов с леденящими кровь заголовками в стиле «Филиал ада на земле – ЮАР», повествующими о геноциде белого населения в ЮАР. Это вполне можно было бы списать на российские национальные особенности, но твит Трампа от 23 августа 2018 года показывает, что эта проблема широко обсуждается и в мире.

Итак, мы видим, что Президент США поручил госсекретарю Помпео внимательно разобраться в вопросе «экспроприации и высокий уровень убийств фермеров». Австралийские власти тоже выразили озабоченность этим вопросом.

Происходит ли геноцид белого населения в Южной Африке? Данные приведенные службой BBC не свидетельствуют об этом. «С апреля 2016 по март 2017 года 74 человека - люди с разным цветом кожи - были убиты на фермах в Южной Африке, по данным полиции. Для сравнения в тот же период по всей стране произошло 19 тысяч убийств. … нет проверенных данных, которые показали бы, что белый фермер в ЮАР может стать жертвой убийцы с большей вероятностью, чем среднестатистический гражданин». Материал новостного канала ЮАР «News24» излагает события в подобном же ключе. Таким образом происходит подмена понятий. При действительно очень высоком уровне насилия, убийств и вооруженных ограблений нет доказательств подтверждающих целенаправленную политику геноцида в отношении белого населения.

Почему же поднят шум? Информационная волна отражает хорошую работу лоббистов – AfriForum и иных, представляющих интересы африканеров- потомков белых колонистов голландского и немецкого происхождения. Вышеприведенная статья ВВС дает общее представление о проведенной ими работе.

Теперь можно перейти к вопросу «Зачем поднимать шум?». Ответ лежит на поверхности и упирается в земельный вопрос. Если кратко - есть желание некоторых политических сил ЮАР перераспределить земли белых фермеров. Без какой-либо компенсации. И есть внезапно возникшее желание избранного в прошлом году президента ЮАР Сирилла Рамафосы (что интересно, весьма богатого человека) поддержать это начинание. И тут возникают лоббисты и появляется тезис о ом, что несчастных белых фермеров хотят истребить, лишить их законных земель, что приведет к печальному повторению зимбабвийского опыта, проблемам с продовольствием и экономическому коллапсу. Но история вопроса показывает, что не все так просто.

Краткая предыстория. В начале 20 века коренное население вполне показывало желание основывать фермы, получать образование и повышать свой социальный статус. Все это потомкам белых поселенцев совсем не нравилось и в 1913 году был принят «The Natives Land Act», который сделал невозможным покупку земель коренным населением. Большие массы коренных африканцев были согнаны со своих земель и оказались в резервациях - бантустанах. В 1994 режим апартеида пал и началась новая глава истории страны.

Какова ситуация на нынешний момент? Итак, расовая структура населения выглядит следующим образом (согласно данным, опубликованным службой ВВС)

Как мы можем видеть, доля коренного населения составляет более 80%, а доля белого населения – 7,8%. А доля земель, находящихся в руках белого населения – 72%.

Избранный в 2018 году Сирилл Рамафоса поддерживает радикальную партию «Борцов за экономическую свободу» и заявляет, что он поддерживает экспроприацию земель без конфискации. 15 ноября 2018 конституционный комитет одобрил планируемые изменения, разрешив начать дебаты по данной проблеме (по данным издательства Harpers).



На местах происходят самозахваты земли (описанные в Harpers), страхе белого населения, подогреваемого усилиями лоббистов, реально высоком уровне преступности по причине нерешенных социальных вопросов. Экспроприации пока непроисходят.

На что же надеются власти и радикалы? Во-первых, решить вопрос исторической справедливости – вернуть африканцам ту землю, с которой их согнали. Во-вторых, попробовать ослабить социальную напряженность, позволив тысячам людей самим обеспечить себя работой на земле. Правда не отвеченным остается вопрос, каким образом финансировать создание тысяч мелких хозяйств, как урегулировать вопрос выдачи им кредитов. Не придет ли в упадок сельское хозяйство?

Будущее ЮАР может представиться нестабильным, но не следует забывать о том, что доля АПК составляет лишь 2 % ВВП ЮАР. К тому же, влияние перераспределения земель можно будет компенсировать избирательным подходом к хозяйствам, подлежащим перераспределению. Так, по мнению специалиста по вопросам бедности, земельных и аграрных исследований Университета Западной Капской провинции Бена Казинса, земли наиболее коммерчески успешных хозяйств должны рассматриваться на предмет распределения не ранее, чем через 15-20 лет, оказывая практическую поддержку бенефициарам реформы в обмен на эту защиту (Daily Maverick). К тому же, по мнению исследователя, реформа поможет обеспечить занятость огромного количества населения.

Таким образом, будущее ЮАР представляется туманным, но не таким уж зыбким и нестабильным. Если, конечно, нагнетаемая лоббистами паника не вызовет эффект самоисполняющегося пророчества. И если шаг президента – не просто ход в комбинации, рассчитанной на то, чтобы огромное количество разорившихся собственников не продали в скором времени за бесценок свою землю нужным людям. С учетом наших украинских нравов такое предположить совсем несложно.

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