Вибори в Ізраїлі та їхні наслідки для України

Майбутні вибори до Кнесету Ізраїлю стануть рекордними по гостроті конкуренції, в них візьмуть участь 47 зареєстрованих партій.

Проте, серед лідерів є всього дві партії, які вирізняються серед інших. Партія Лікуд, яку очолює діючий премєр-мінсітр Ізраїлю та партія «Кахоль Лаван» в перкладі «біло-голубі», що символізує кольори ізраїльського прапору. ЇЇ очолює екс-міністр оборони, начальник Генерального Штабу та екс-міністр фінансів Ізраїлю.

Проте, серед лідерів є всього дві партії, які вирізняються серед інших. Партія Лікуд, яку очолює діючий премєр-мінсітр Ізраїлю та партія «Кахоль Лаван» в перкладі «біло-голубі», що символізує кольори ізраїльського прапору. ЇЇ очолює екс-міністр оборони, начальник Генерального Штабу та екс-міністр фінансів Ізраїлю.

При мінімальному розриві між правою партією Лікуд і ліво-центристською «Кахоль Лаван» «плаваючі» голоси стануть вирішальними на цих виборах. Це робить їх результати абсолютно непередбачуваними.

Ситуація, яка скалася в Ізраїлі досить не типова для решти всіту, адже глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який є лідером партії «ЛІкуд» займає чотири міністерські посади: оборони, закордонних справ, охорони здоров'я, репатріації та інтеграції, а найбільшим його супротивником на виборах є партія «Кахоль Лаван», або як її ще називають блок Ганц-Яалона-Лапіда яку очолюють екс-міністр оборони, начальник Генерального Штабу та екс-міністр фінансів Ізраїлю.

За даними останніх опитувань, «Кахоль Лаван» отримує 31 депутатський мандат в Ксенеті, а «Лікуд» - лише 28 мандатів. Третьою за величиною партією з 9 мандатами, за підсумками опитування є арабський блок ХАДАШ-Тааль на чолі з Ахмедом Тібі. За ними йде блок правих партій, які отримують по 7 мандатів.

За чотири роки після попередніх виборів число ізраїльтян, які мають право голосу на парламентських виборах, зросла майже на півмільйона. Так на минулих виборах для подолання 3.25% електорального бар'єру партія повинна була набрати більше 137 тис. голосів,а на виборах 9 квітня цей поріг наблизиться до 150 тис. голосів. Відповідно зросте і «ціна одного депутатського мандата, яка становила на минулих виборах 33,5 тис. голосів.

Цікаво підмітити, що ізраїльський закон про передвиборну агітацію забороняє використовувати образи солдатів і загиблих у війнах ізраїльтян та влаштовувати на передвиборних заходах концерти чи факельні ходи. Такий досвід був би корисний для українських реалій.

Крім цього, вибори у Ізраїлі стали для України неприємною несподіванкою. 25 березня, президент США Дональд Трамп в підтримку прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, підписав указ про визнання Голанських висот частиною Ізраїлю. Така дія американського президента ставить під удар політику США по українському Криму.

Нагадаю, що Голани були захоплені Ізраїлем в ході Шестиденної війни у 1967 року, після чого Ізраїльський парламент прийняв закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет країни над цією територією. Резолюція Радбезу ООН тоді визнала анексію недійсною. А таке рішення Трампа є прецедентом для подальшого порушення міжнародного права і легітимізації анексій сьогодні.

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