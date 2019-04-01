Порошенко продовжує лідирувати у закордонному виборчому окрузі
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Розсилка
Загалом Порошенко лідирує на дільницях у 50 країнах, а Зеленський - у 17 країнах
У закордонному виборчому окрузі на виборах президента України лідирує чинний глава держави Петро Порошенко.
Про це свідчать результати підрахунку 86,13% протоколів про результати голосування в закордонному окрузі, оприлюднені на сайті ЦВК.
Так, за Порошенка проголосували за кордоном 14 037 виборців (38,23%). Зеленського підтримали 9 740 (26,53%). За Анатолія Гриценка віддали свої голоси 9,95% виборців (3 тисячі 656); за Ігоря Смешка 6,42% (2 тисячі 359); за Юрія Бойка 5,25% (1 тисяча 928); за Юлію Тимошенко - 4,21% (1 тисяча 546).
Загалом Порошенко лідирує на дільницях у 50 країнах, а Зеленський - у 17 країнах.
Всього у закордонному окрузі 101 виборча дільниця. У голосуванні взяли участь 36 тисяч 713 виборців.
Наразі ще немає результатів підрахунку голосів із дільниць у Канаді, Мексиці та США.
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Зеленський Володимир Олександрович30.1%
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Порошенко Петро Олексійович16.6%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.1%
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Бойко Юрій Анатолійович11.4%
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Гриценко Анатолій Степанович7.1%
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Смешко Ігор Петрович5.9%
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Ляшко Олег Валерійович5.0%
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Вілкул Олександр Юрійович4.2%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.7%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
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Шевченко Олександр Леонідович0.5%
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Балашов Геннадій Вікторович0.2%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
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Тарута Сергій Олексійович0.2%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
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Безсмертний Роман Петрович0.2%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
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Мороз Олександр Олександрович0.1%
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Петров Володимир Володимирович0.1%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.1%
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Каплін Сергій Миколайович0.1%
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Журавльов Василь Миколайович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
Як відомо, 1 квітня о 6:00 за київським часом у Сан-Франциско закрилася остання дільниця на виборах президента України.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині, Чехії, Польщі і Естонії були довжелезні черги на виборах.
За словами посла у ФРН, українські вибори були в топ-новинах у німецьких ЗМІ.