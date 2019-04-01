Порошенко продовжує лідирувати у закордонному виборчому окрузі



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Наразі ще немає результатів підрахунку голосів із дільниць у Канаді, Мексиці та США.

Загалом Порошенко лідирує на дільницях у 50 країнах, а Зеленський - у 17 країнах

У закордонному виборчому окрузі на виборах президента України лідирує чинний глава держави Петро Порошенко.

Про це свідчать результати підрахунку 86,13% протоколів про результати голосування в закордонному окрузі, оприлюднені на сайті ЦВК.

Так, за Порошенка проголосували за кордоном 14 037 виборців (38,23%). Зеленського підтримали 9 740 (26,53%). За Анатолія Гриценка віддали свої голоси 9,95% виборців (3 тисячі 656); за Ігоря Смешка 6,42% (2 тисячі 359); за Юрія Бойка 5,25% (1 тисяча 928); за Юлію Тимошенко - 4,21% (1 тисяча 546).

Загалом Порошенко лідирує на дільницях у 50 країнах, а Зеленський - у 17 країнах.

Всього у закордонному окрузі 101 виборча дільниця. У голосуванні взяли участь 36 тисяч 713 виборців.

Наразі ще немає результатів підрахунку голосів із дільниць у Канаді, Мексиці та США.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, 1 квітня о 6:00 за київським часом у Сан-Франциско закрилася остання дільниця на виборах президента України.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині, Чехії, Польщі і Естонії були довжелезні черги на виборах.

За словами посла у ФРН, українські вибори були в топ-новинах у німецьких ЗМІ.