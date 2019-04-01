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    Порошенко продовжує лідирувати у закордонному виборчому окрузі

    • Розсилка
    Наразі ще немає результатів підрахунку голосів із дільниць у Канаді, Мексиці та США. - Порошенко продовжує лідирувати у закордонному виборчому окрузі
    Наразі ще немає результатів підрахунку голосів із дільниць у Канаді, Мексиці та США.

    Загалом Порошенко лідирує на дільницях у 50 країнах, а Зеленський - у 17 країнах

    У закордонному виборчому окрузі на виборах президента України лідирує чинний глава держави Петро Порошенко.

    Про це свідчать результати підрахунку 86,13% протоколів про результати голосування в закордонному окрузі, оприлюднені на сайті ЦВК.

    Так, за Порошенка проголосували за кордоном 14 037 виборців (38,23%). Зеленського підтримали 9 740 (26,53%). За Анатолія Гриценка віддали свої голоси 9,95% виборців (3 тисячі 656); за Ігоря Смешка 6,42% (2 тисячі 359); за Юрія Бойка 5,25% (1 тисяча 928); за Юлію Тимошенко - 4,21% (1 тисяча 546).

    Загалом Порошенко лідирує на дільницях у 50 країнах, а Зеленський - у 17 країнах.

    Всього у закордонному окрузі 101 виборча дільниця. У голосуванні взяли участь 36 тисяч 713 виборців.

    Наразі ще немає результатів підрахунку голосів із дільниць у Канаді, Мексиці та США.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.1%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.6%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.1%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.4%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.1%
    • Смешко Ігор Петрович
      5.9%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.0%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.2%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.7%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.5%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.2%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.2%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.2%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.2%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.2%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.2%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.1%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.1%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.1%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.1%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.1%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.1%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.1%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%

    Як відомо, 1 квітня о 6:00 за київським часом у Сан-Франциско закрилася остання дільниця на виборах президента України.

    Раніше повідомлялося, що у Німеччині, Чехії, Польщі і Естонії були довжелезні черги на виборах.

    За словами посла у ФРН, українські вибори були в топ-новинах у німецьких ЗМІ.

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