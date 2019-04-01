Вибори президента України: у Сан-Франциско закрилася остання дільниця



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Перші виборці на закордонній виборчій дільниці № 900091 у Сан-Франциско

Процес волевиявлення у Сан-Франциско завершився о 6 ранку в понеділок, 1 квітня.

Голосування на виборах президента України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці № 900091 у Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки).

Процес волевиявлення у Сан-Франциско завершився о 6 ранку в понеділок, 1 квітня.

Відзначимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводилося з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країн.

В Україні виборчі дільниці закрилися о 20:00 у неділю.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Раніше повідомлялося, що на виборчих дільницях у Німеччині, яка є рекордсменом за кількістю дільниць за кордоном, утворились довгі черги.

Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.

Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.