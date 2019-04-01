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    Вибори президента України: у Сан-Франциско закрилася остання дільниця

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    Перші виборці на&nbsp;закордонній виборчій дільниці № 900091 у Сан-Франциско - Вибори президента України: у Сан-Франциско закрилася остання дільниця
    Перші виборці на закордонній виборчій дільниці № 900091 у Сан-Франциско

    Процес волевиявлення у Сан-Франциско завершився о 6 ранку в понеділок, 1 квітня.

    Голосування на виборах президента України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці № 900091 у Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки).

    Процес волевиявлення у Сан-Франциско завершився о 6 ранку в понеділок, 1 квітня.

    Відзначимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводилося з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країн.

    В Україні виборчі дільниці закрилися о 20:00 у неділю.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.1%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.6%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.2%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.4%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.0%
    • Смешко Ігор Петрович
      5.9%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.1%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.1%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.6%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.5%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.2%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.2%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.2%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.2%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.2%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.2%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.1%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.1%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.1%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.1%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.1%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.1%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.1%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%

    Раніше повідомлялося, що на виборчих дільницях у Німеччині, яка є рекордсменом за кількістю дільниць за кордоном, утворились довгі черги.

    Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.

    Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

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