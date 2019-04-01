Вибори президента України: у Сан-Франциско закрилася остання дільниця
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Розсилка
Процес волевиявлення у Сан-Франциско завершився о 6 ранку в понеділок, 1 квітня.
Голосування на виборах президента України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці № 900091 у Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки).
Процес волевиявлення у Сан-Франциско завершився о 6 ранку в понеділок, 1 квітня.
Відзначимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводилося з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країн.
В Україні виборчі дільниці закрилися о 20:00 у неділю.
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Зеленський Володимир Олександрович30.1%
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Порошенко Петро Олексійович16.6%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.2%
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Бойко Юрій Анатолійович11.4%
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Гриценко Анатолій Степанович7.0%
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Смешко Ігор Петрович5.9%
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Ляшко Олег Валерійович5.1%
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Вілкул Олександр Юрійович4.1%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.6%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
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Шевченко Олександр Леонідович0.5%
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Балашов Геннадій Вікторович0.2%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
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Тарута Сергій Олексійович0.2%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
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Безсмертний Роман Петрович0.2%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
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Мороз Олександр Олександрович0.1%
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Петров Володимир Володимирович0.1%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.1%
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Каплін Сергій Миколайович0.1%
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Журавльов Василь Миколайович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
Раніше повідомлялося, що на виборчих дільницях у Німеччині, яка є рекордсменом за кількістю дільниць за кордоном, утворились довгі черги.
Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.
Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.