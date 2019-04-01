У США зазнав катастрофи військовий вертоліт, загинули два піхотинці



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Фото: twitter.com/RochelleFox46

Обидва військовослужбовці загинули під час польоту вертольота AH-1Z Viper під час навчальної місії в рамках курсу інструкторів зі зброї і тактики

Два пілота з корпусу морської піхоти США загинули після того, як вертоліт, на якому вони летіли, зазнав аварії в неділю під Юмой, штат Арізона. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Обидва військовослужбовці загинули під час польоту вертольота AH-1Z Viper під час звичайної навчальної місії в рамках курсу інструкторів зі зброї і тактики, йдеться в заяві морської піхоти США.

Причина катастрофи в даний час розслідується.

Імена пілотів поки невідомі.

Нагадаємо, у Німеччині неподалік від аеродрому в Гессені у комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого перебував власник авіакомпанії S7 Владислав Фільов. Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули три людини. Після падіння літак практично повністю згорів.За даними російських ЗМІ, на його борту знаходився власник авіакомпанії S7 Владислав Фильов. Також уточнюється, що легкомоторний літак Epic розбився в районі Франкфурта, а на його борту перебували пілот і два пасажири. За даними Bild, разом з Фильовим загинула його дружина. У той же час кількість осіб, які були в літаку, встановлюється.

На початку березня у Флориді легкомоторний літак врізався в хмарочос, загинув пілот.

Напередодні у США здійснив екстрену посадку Boeing.

Крім того, раніше Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.