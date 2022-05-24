Харакірі для Росії. Навіщо Путін це зробив?

Ще кілька місяців такої війни і у Кремля почнуться серйозні проблеми

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Интересную статистику выдал тут Минфин РФ. Под сладкий лепет мандолины, что западные санкции только укрепляют российскую экономику, выяснилось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле 2022 года упали по сравнению с апрелем 2021 на 18% (12, 2 млрд. долл. против 16,1 млрд. долл.).

Но этого мало: доля нефтегазовых доходов в общем объеме поступлений увеличилась с 36% в апреле 2021 года до 63% в этом апреле. Это означает, что доходы от других секторов российской экономики упали еще сильнее!

И поэтому впервые за долгий период российский федеральный бюджет был исполнен в этом апреле с дефицитом больше, чем в 3 млрд. долл

То, что российская экономика переживает не самые лучшие (мягко говоря) времена видно также из того, что больше чем в два раза упали поступления НДС – самого главного (наряду с НДПИ) российского источника бюджетных доходов: 2,4 млрд. долл. по сравнению с 5,1 млрд. в апреле прошлого года.

Так что еще несколько месяцев такой войны и у Путина начнутся серьезные проблемы. И если раньше он мог расчитывать на то, что у него есть подушка безопасности в виде золото-валютных резервов, то теперь она почти на 2/3 сдулась в связи с тем, что его резервы заморожены в западных банках, а кредитов ему никто не даст...

Ознакомившись с этой информацией уже совсем по другому смотришь на мужественные попытки российских пропагандистов рассказывать о западных санкциях в духе детской поговорки «мне не больно – курица довольна!» Воистину «безумству храбрых поем мы песню!»

Вот режьте меня на куски, но я все равно не могу взять в толк: зачем? Зачем Путин устроил России это харакири?

Ну, ок, ты ненавидишь Украину (хоть это и абсолютно необъяснимая дикость). Но неужели эта ненависть настолько затмила разум, чтобы спустить в канализацию собственную страну?

Ведь выбираться теперь из этой задницы многие годы и даже десятилетия. Уже Путин умрет, а Россия все еще будет скулить под дверью и просится пустить ее обратно в игру. И сколько унижений и неоправданных ограничений ей придется вытерпеть, чтобы ее, наконец, пустили в переднюю и разрешили немножко поторговать с большими мальчиками, поиграть в футбол, поучаствовать в Олимпийских играх...

И сколько брезгливости и неприязни будет в глазах у всех, кто снизойдет до нее. И все это нужно будет вынести и улыбаться, и кланяться как китайские болванчики и благодарить за высокое доверие, и обещать его оправдать и в тысячный раз извиняться на войну, которая уже давно закончилась...

Уже и репарации выплатили и сто раз извинились, и всех виновников выдали в Гаагу, и конституцию поменяли, и разоружились по самые не могу, а нет веры, а все глумятся на любых переговорах, докапываются до каждого параграфа, отжимают по полной по каждому пункту...

Зачем? Для чего? Где тут слава России? Ее великая всемирно-историческая роль? Где тут «отдельная цивилизация» и прочая хрень, которой теперь обманывают себя россияне?

А вот уже Лавров по любому поводу на всех своих пресс-подходах так или иначе возвращается к вопросу об отмене санкций. Неужто дошло? Неужто поняли, что недооценили масштаб зависимости России от международного разделения труда?

Кто его знает... Может Лавров-то и понял, да что толку, если сегодня Путин опять рассказал, что нужно уходить от зависимости от Запада в программном обеспечении и в информационных технологиях. И опять начал разглагольствовать о том, как все в этом плане в России здорово и замечательно.

Я понимаю, что ему положено излучать оптимизм в условиях очевидного кризиса, но лучше бы выбрал для этого какую-нибудь другую отрасль экономики. Есть же успехи, например, в свиноводстве или выращивании турнепса... Вот бы и хвастался ими. Так нет, начал, как обычно, пороть чушь и нести отсебятину...

У него заводы возобнавляют производство автомобилей «Москвич» (кодовое название «ведро»), а армия из-за колоссальных потерь вынуждена расконсервировать Т-62 (разработка 1957 года), а он лепит горбатого и рассказывает небылицы про «анало-говнет» в информационных технологиях.

Смешной, нелепый, глупый старикашка... Его даже, наверное, было бы слегка жалко, если бы не знать, сколько народу этот упырь убил и еще убьет

Сколько разрушений и горя он принес. Как долго еще будут сказываться последствия его художеств. И какие фатальные раны оставят они в народном сознании...

Но вся эта рефлексия будет потом. Потом мы напишем романы и диссертации на эту тему. Она, эта тема, еще ждет своего Льва Толстого. Но сейчас его надо просто победить. Потому, что это вопрос жизни и смерти. Вместе с ним нам на одной Земле не ужиться.

И мы выживем, а он – сдохнет. И ни в какой рай он не попадет. И прежде всего потому, что ни в какой рай он не верит. «Путин – черт!» – сказала одна девочка в Дагестане. А черти водятся не в раю. Их место – в аду. Туда нам и надо сбросить Путина. В Преисподнюю. Там уже много его кумиров обитает. Ему там будет с кем поговорить.

А нам надо жить дальше. Наше дело – правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Джерело: блог Альфреда Коха

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