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    Думки вголос

    Імунітет до поганих новин

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

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    Війна триває, більшість з цим змирилася - Імунітет до поганих новин
    Війна триває, більшість з цим змирилася
    фото: ЗСУ

    Українці почали спокійніше сприймати нову реальність

    Мовою оригіналу

    Новый день войны лишний раз доказал нам ту банальную истину, что постепенно привыкаешь ко всему, и то, что казалось катастрофой еще неделю назад, теперь воспринимается как норма. Как говорила моя покойная теща: «Привыкнешь – и в аду живешь...»

    Идут бои в Северодонецке и враг захватил уже большую часть города? Но зато ведь идут, значит Северодонецк еще не сдан! Есть угроза того, что российские войска перережут трассу Бахмут – Лисичанск и большая группировка ВСУ может быть отрезана от путей снабжения и окружена? Но ведь не перерезали же еще? Еще мы боремся! И т.д.

    Такого рода позиция относительно негативных событий – это очень правильное явление. Это значит, что люди уже выработали иммунитет к плохим новостям и относятся к ним как в чему-то неизбежному. Как к обязательной составляющей войны. Люди научились не впадать в панику или уныние от отсутствия скорой победы, скорого мира и поняли, что война – это новая норма. Это реальность, в которой погибают люди, разрушаются города и оставляются врагу большие куски родной земли.

    Такова эта новая жизнь. И ничего с этим не поделаешь. Это не ночной кошмар, а явь. И теперь так будет долго. Да. На Украину напал большой и сильный враг. И нечего тут сопли распускать. Слезами горю не поможешь. Тем более, что Москва им не верит. Надо драться. И терпеть. Терпеть и драться. Пока есть силы. И потом – еще. Даже когда кажется, что их уже не осталось.

    И вот такой настрой я уже чувствую в разговорах с моими украинскими собеседниками. И это их новое спокойствие (которое не чета спокойствию мирных обывателей) – оно очень меня радует. Потому, что оно и является залогом победы. Такое вам, дорогие мои выпало время. Как писал Александр Кушнер:

    Времена не выбирают,

    В них живут и умирают.

    Большей пошлости на свете

    Нет, чем клянчить и пенять.

    Будто можно те на эти,

    Как на рынке, поменять.

    А тем временем на фронте (может мне показалось?) все больше слышно об огне украинской артиллерии. Вот почитайте сводки, послушайте корреспондентов. То и дело: ответным огнем ВСУ враг остановлен..., украинская артиллерия накрыла командный пункт..., точное попадание уничтожило склад... и т.д. Такого рода сообщений стало значительно больше, чем еще несколько дней назад.

    Я так понимаю, что в начале войны у Украины были (и есть до си пор) такие же как у России, еще советские, пушки и РСЗО. С той же дальностью и мощностью. Но по мере того, как кончались боеприпасы к ним, огневая мощь ВСУ снижалась и где-то к концу мая достигла критически низкого уровня. Тогда-то россияне и получили то превосходство в огневой мощи, которое позволило им добиться некоторых успехов в Донбассе.

    Почему у ВСУ снаряды и ракеты закончились быстрее, чем у России – предмет отдельной дискуссии. Но сейчас точно не время с этим разбираться. Важно одно: когда стало ясно, что боеприпасы на исходе, Украина обратилась к союзникам за помощью в поставке дальнобойной артиллерии.

    Как известно, американцы поставили Украине 90 155-мм гаубиц и другие страны НАТО, с бору по сосенке, тоже поставили Украине различные модификации САУ в натовском стандарте 155 мм. И вот теперь весь этот арсенал начал потихоньку работать на поле боя. И российское наступление сразу замедлилось.

    Возможно я выдаю желаемое за действительное. Возможно я ошибаюсь. Но такое впечатление создалось у меня (и не только у меня) от чтения и прослушивания военных сводок. Да и вообще: должны же были все эти Zuzana, Ceasar, Krab и прочие пушки когда-то дать эффект, ведь они уже в войсках! (Это признают и в ВСУ).

    Из меня никудышный предсказатель. Достаточно вспомнить мои посты про то, что Путин блефует и вовсе не собирается нападать на Украину. Поэтому я (если вы заметили) стараюсь не делать прогнозов. Но вот эта тенденция (едва заметная, почти иллюзия) – она вселяет в меня осторожный оптимизм.

    Если в ближайшие дни она станет заметнее, то тогда уже можно будет говорить о некоей наметившейся тенденции. И только тогда строить какие-то планы (с учетом ожидающихся поставок HIMARS и аналогов, а также и всего остального, в т.ч. по ленд-лизу).

    Вообще, мы с вами стали свидетелями скрытого для глаз подвига, совершенного украинским Генштабом. В условиях наступления врага, сдерживая его и не уступив ему никаких стратегических позиций, украинским полководцам удалось перевести свою ствольную артиллерию с советского стандарта 152 мм, на более мощный и дальнобойный натовский стандарт 155 мм. И теперь у ВСУ не будет проблем с боеприпасами.

    Второй этап: переход на стандарты НАТО реактивной артиллерии будет совершен, по всей видимости, тоже в течении двух следующих месяцев.

    Это не значит, что старые советские пушки и реактивные установки будут выброшены на свалку. Нет. Но по мере того, как будут заканчиваться боеприпасы к ним, натовский стандарт станет доминирующим.

    Сталин говорил, что «Артиллерия – это бог войны». Это было верно для Второй мировой войны, это верно и сейчас. И если бог войны здоров и находится в полном порядке, то и дела у армии должны пойти на лад.

    У меня вообще складывается впечатление, что к концу этой войны главный аргумент противников вступления Украины в НАТО о несоответствии стандартов вооружений, отпадет сам собой: переход с одного стандарта вооружений на другой, в мирное время требующий десятилетий, будет завершен в военное время в течении нескольких месяцев.

    Так что спокойствие, граждане, только спокойствие. Нация адаптировалась к войне и перестала ее воспринимать как катастрофу. Теперь она видит в этой войне вызов, то что американцы называют challenge. Это ключевое изменение, значение которого трудно переоценить.

    Мои русские друзья рассказывают мне совсем другую историю про настроения в России. Там, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, жизнь идет обычным порядком и то, что Россия находится в войне, что на нее наложены санкции и что ей грозит серьезный кризис – люди еще не осознают в полной мере. На войну там смотрят как на футбольный матч, где «наши» играют против «хохлов».

    И эта разница в восприятии: украинцы воспринимают войну как экзистенциальный вызов, а россияне – как затянувшийся футбольный матч – залог того, что Украина победит. Потому, что побеждает тот, кто всем своим существом вовлечен в процесс достижения результата, а не тот, у кого в руках поп-корн и кока-кола, а голова забита планами на лето и отпуск...

    Это означает, что сегодня у Украины воюет 40 миллионов человек, а у России – только 110 БТГ, то есть от силы 100 тысяч... Остальные россияне считают, что это не их ума дело и вообще, Путин знает, что делает. У него не голова, а Дом Советов. Вот пусть и думает как ему эту войну выигрывать. А наше дело маленькое: поддакивать ему и заниматься огородом.

    Мне кажется, что когда российские войска будет изгнаны с территории Украины, российский обыватель узнав об этом, сплюнет и выругается: «Опять просрали! Так я и думал! Маша дай мне пивка из холодильника, чета в горле пересохло... Ладно, некогда мне, пошел я шашлыки жарить...»

    А раз так, то мой вывод вывод все тот же:

    Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

    Слава Украине!

    Джерело: блог Альфреда Коха

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна путін українці Україна імунітет окупація #stoprussia
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    Імунітет до поганих новин