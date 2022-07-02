Путін використовує останню можливість переломити хід війни на свою користь

Він уже пробував і бліцкриг, і планомірний, повільний наступ, але все це не принесло успіху

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На сто двадцать восьмой день войны Путин, опираясь на всенародную поддержку россиян, убил еще 20 человек под Одессой. Как обычно: высокоточным оружием. Которым он метился в одно место, а попал – в другое.

Не может быть никаких сомнений: это было хладнокровное убийство мирных жителей, которое именно и замышлялось как убийство мирных жителей. Не могут же пусть даже самые плохие ракеты так регулярно попадать в торговые центры, жилые дома и санатории, а не в склады боеприпасов, казармы и военные заводы.

Остается открытым вопрос: зачем он это делает? Я уже писал, что все специалисты в один голос говорят, что такого рода бомбардировки не приносят никакой выгоды для атакующего.

Дух войска от них не падает, военный и промышленный потенциал от бомбежки жилых кварталов не уменьшается, а убийство стариков, женщин и детей мало сказывается на количестве мужчин, способных сражаться.

Тогда зачем? Мне кажется вот зачем.

Путин уже понял, что он этой войны тем способом, которым он ее ведет, не выиграет. Он уже пробовал и блицкриг, и планомерное, медленное наступление, но все это не принесло ему успеха. Его армия тает, техника уничтожается, экономика падает, а он уже прекратился в гротескного персонажа типа «доктора Зло».

Ему нужно сломать сценарий, по которому идет эта война. Потому, что он приведет его к неминуемому поражению. Может быть скоро, как того хочет Зеленский, может быть медленно, как говорят на Западе. Но, неизбежно, к путинскому поражению.

Для того, чтобы повернуть эту войну в другое русло, он должен использовать то оружие, на которое у Украины нет ответа. А таким оружием является ядерное оружие. Нужно понимать, что нынешнее тактическое ядерное оружие это не просто ракеты пусть даже с тонной обычной взрывчатки.

Даже самый средненький тактический ядерный заряд сегодня мощнее той бомбы, что американцы кинули на Хиросиму. Это гарантированные 70 – 100 тысяч смертей сразу, и еще столько же потом, в результате лучевой болезни.

Но на сегодня у Путина нет никаких причин его применять: ведь ни ему персонально, ни России в целом ничто не угрожает. Война является его личной блажью. Забавой пресытившегося властью и богатством старика.

И, скорее всего, даже среди его генералов у него нет единомышленников по вопросу о применении ядерного оружия. Более того, он вполне может подозревать, что если он начнет заставлять военных его применить, то может натолкнутся на глухую фронду, а там и до бунта недалеко.

Другое дело, если ВСУ атакует российские города.

Да как-нибудь так атакует, что прольется много невинной крови, погибнут мирные жители, желательно – российские дети. Да побольше! Это было бы здорово – рассуждает Путин. Тогда уже никто не посмеет высказаться против применения ядерного оружия.

Но вот беда: не атакуют украинцы российских городов. Не бомбят жилых кварталов. Не стреляют ракетами в супермаркеты. Не взрывают кинотеатров, набитых зрителями.

А раз так, то их надо спровоцировать! Пусть у них планка упадет и они отбомбятся по какому-нибудь Белгороду или Ростову. Нужна хорошая картинка. А уж Добродеев с Эрнстом свое дело туго знают: все подадут как надо. И кровь и детские трупики – все покажут.

И тогда можно будет организовать стихийный народный протест под девизом: сколько можно нянчиться? Чего мы ждем? Чтобы нас всех перебили? Зачем тогда мы ядерная держава, если мы не можем использовать атомную бомбу? И т.д.

Тут уж Путин и сам все военным объяснит. Смотрите, скажет он: у нас в военной доктрине предусмотрено применение ядерного оружия первыми только в том случае, если есть угроза существованию России как государства. Вот враг бомбит российские города. Проливается кровь наших мирных граждан. Я, как Главнокомандующий, расцениваю это как угрозу существованию России. Посмотрите, что происходит под нашими окнами: видите – сотни тысяч демонстрантов? Что они требуют? Так что отставить разговоры. Кругом марш, идите исполняйте.

В моем понимании, Путин использует последнюю свою возможность переломить ход войны в свою пользу. Потому, что он понимает, что в результате такого «наступления» какое он ведет последние три месяца, его армия закончится быстрее, чем он выйдет хотя бы только на границы Донецкой области.

А без этого выхода он не перейдет к стратегической обороне. Ведь иначе он не сможет вообще никому внятно объяснить зачем он все это затеял. И даже полному дебилу будет ясно, что Путин свою войну проиграл. А это начало конца.

Таким образом, этими бесконечными убийствами мирных граждан Путин пытается спровоцировать Украину на симметричный ответ.

И это будет подарок для него потому, что он использует это как повод для эскалации и применения тактического ядерного оружия.

Воля ваша, но другого объяснения я не нахожу. Ведь не могут же они все время мазать. И все время попадать в гражданские объекты. Ну ведь каждый день, каждый Божий день они убивают мирных людей. Или тогда надо согласится с Путиным и признать, что ничего этого нет и все это плохой театр, который устраивают сами украинцы.

Но ведь это не театр. Это правда. И я реально не могу найти никакого другого объяснения, кроме того, что Путин просто провоцирует противника на ответные действия такого же уровня и масштаба.

И позволить сегодня своим эмоциям взять верх – это значит сыграть по путинским нотам. Не делайте этого, дорогие Украинцы! Как бы не жаждали вы мести, возьмите свои чувства в кулак и всю свою ненависть и все свои бомбы обрушьте на позиции путинских оккупантов. Вот они – вполне законная цель для вашей ненависти. И им совершенно точно нечего делать на вашей земле. Выбор у них простой: либо убираться с нее, либо в нее лечь.

Не уподобляйтесь убийце Путину. Ведь, в отличие от него, за вами правда. Ведь наше дело правое. И поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами!

Слава Украине!

П.С. А на фронте сегодня ничего нового не произошло. Даже Лисичанск ВСУ пока продолжают удерживать.

Джерело: блог Альфреда Коха

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