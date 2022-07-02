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    Соціум

    Відвези діда до Гааги: Aviasales протролив росіян та їх табу на подорожі

    Aviasales постіронічний кліп про внутрішній туризм, у якому тролить росіян - Відвези діда до Гааги: Aviasales протролив росіян та їх табу на подорожі
    Aviasales постіронічний кліп про внутрішній туризм, у якому тролить росіян
    фото із відкритих джерел

    Сервіс Aviasales належить росіянину Костянтину Калінов

    Сервіс для пошуку дешевих авіаквитків Aviasales протролив росіян та їх заборону на подорожі. Відповідні пости іронічного характеру компанія опублікувала у Twitter.

    «Вітання! Від сьогодні ми показуватимемо тобі лише квитки до Воронежа. Адже прикро бачити напрямки, якими не можеш полетіти, правда?...Якщо ви не можете собі дозволити переїхати до Воронежа, переїжджаєте до Калуги — теж гарне місто. Величезний плюс Калуги - що там велика діаспора цікавих та освічених російськомовних», – йдеться у пості Aviasales.

    Потім компанія опублікувала відверто постіронічний кліп про внутрішній туризм.

    А за дві години Aviasales показали путівник для молодих та літніх у Нідерланди під назвою: Відвези діда до Гааги. Дідом називають Гітлера та Путіна. Оскільки Адольф давно смажить тілеса в пеклі, висновок напрошується сам.

    Варто зауважити, що сервіс Aviasales належить росіянину Костянтину Калінову. Штаб-квартира сервісу розташована в Таїланді на острові Пхукет, але його офіси є і в Москві, і в Санкт-Петербурзі.

    Нагадаємо, з 1 липня, в Україні діє візовий режим з Російською Федерацією. Згідно з постановою Кабінету міністрів України №692 угода між урядами України та Росії про безвізові поїздки втратила чинність.

    Особам, які є в списках санкцій і тим, хто загрожує нацбезпеці України, візи не видаватимуться. Електронні візи за спрощеною процедурою та значно нижчим збором росіяни отримати не зможуть.

    Читайте також: Візовий режим з Росією. Повторюємо помилки 2014-го?
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відвези діда до Гааги: Aviasales протролив росіян та їх табу на подорожі