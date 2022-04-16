Як повернути депозит під час війни: пояснення НБУ

Українці під час війни можуть повернути як депозити, так і нараховані за ними відсотки

Після завершення воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень

В Україні під час війни змінилися правила повернення вкладів та банківських депозитів ФОП та фізичним особам. У Національному банку розповіли, на що можуть розраховувати українці.

Так, якщо фізична особа чи ФОП зробила внесок в будь-який платоспроможний банк на території України, вона може розраховувати на повернення коштів зі 100% гарантією навіть під час дії воєнного стану. Також 100% повернення стосується і нарахованих відсотків.

У НБУ наголосили, що дія закону не поширюється на тих вкладників, які зробили внески в банки, що перебувають на стадії ліквідації.

Важливо пам’ятати й те, якщо внесок був зроблений в іноземній валюті, депозити повернуть в гривнях за актуальним на сьогодні курсом Національного банку. Проте отримати депозит під час дії воєнного стану можна буде лише в тому випадку, якщо банк закриється.

Після завершення воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що більшість банків відновили продаж готівкової валюти після дозволу Національного банку, встановивши її курс на максимально дозволеному рівні – офіційний курс плюс 10%.