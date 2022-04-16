Марченко придумала, на кого можна обміняти Медведчука (відео)

Дружина проросійського політика пропонує звільнити його в обмін на двох полонених британців

Оксана Марченко зробила чергову заяву на російському телебаченні. Її звернення поширило агентство РИА Новости.

Вона, зокрема, розповіла, на кого можна обміняти її чоловіка Віктора Медведчука.

«Я, Оксана Марченко, дружина опозиційного політика, народного депутата України Віктора Медведчука, звертаюся до родичів підданих Великої Британії, котрі потрапили в полон, – Ейдена Еслена та Шона Піннера. Із засобів масової інформації мені відомо, що Ейден Еслен та Шон Піннер у складі підрозділу 36 бригади морської піхоти Збройних сил України, здалися у полон росіянам», – сказала Марченко.

Вона також закликала родичів полонених британців просити прем’єр-міністра Бориса Джонсона вплинути на українське керівництво та обміняти Ейдена і Шона на Віктора Медведчука.

Раніше Марченко заявила, що Віктор Медведчук нібито виводив українських військовополонених уночі по мінному полю.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.