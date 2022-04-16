Туреччина готова доставити гумдопомогу на евакуаційних кораблях

Влада чорноморської країни готова вивозити людей із Маріуполя

Туреччина готова доставити до України вантаж гуманітарної допомоги, використовуючи для цього кораблі, виділені для евакуації громадян. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє NTV.

«Туреччина від початку заявляла, що готова надати всебічне сприяння безпечній евакуації наших громадян та мирних жителів з України, включаючи виділення кораблів. Також планується, що наші кораблі, вирушаючи у дорогу, візьмуть на борт гуманітарну допомогу», – сказав

Міністр наголосив на незмінності позиції Туреччини щодо підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

За його словами, нині також тривають зусилля щодо досягнення домовленості для повернення в Туреччину двох військових транспортних літаків А400М ВПС Туреччини та турецьких комерційних торгових суден. Туреччина продовжує патрулювання для забезпечення безпеки судноплавства, зокрема через випадки виявлення морських мін.

Раніше Туреччина заявила про готовність надати кораблі для евакуації жителів Маріуполя. Міністр оборони країни заявив, що евакуація почнеться у найближчі дні.

Росія в свою чергу заявила, що на прохання президента Туреччини окупанти відпустять з Маріуполя лише іноземців.