Тільки розгром російської армії буде гарантією миру на Землі

Всі слова Путіна не варті повітря, яке він витрачає, коли їх промовляє

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На сто первый день войны русские, встретив ожесточенное сопротивление ВСУ, вновь почти встали по всей линии фронта, а в Северодонецке даже сдали чуть назад.

На херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу реки Ингулец, тем самым сохраняя хорошие перспективы для наступления на Новую Каховку.

В целом же ситуация мало изменилась по сравнению с предыдущими днями. Но вчера снова порадовал Путин. В интервью телеканалу «Россия 1», он заявил, обращаясь к неким своим абстрактным оппонентам:

«Пожалуйста, можно вывозить зерно через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту – это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли, груженные зерном, выходят из портов.

Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста. Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря».

Вот что можно сказать про такие его высказывания? Да ничего цензурного... Подавив в себе желание грязно выругаться, я могу лишь повторить слова его знаменитого предшественника о том, что «чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят люди...»

А по существу я бы попросил передать ему, что напрасно он думает, что все люди – полные дебилы.

И еще, что существует такое понятие как «карта минных полей». И морских – тоже. И на этих картах показаны проходы в минных полях, и что, конечно же украинцы, которые заминировали свои порты, такие карты имеют. И по своим минным полям они без проблем суда с зерном проведут.

Но! Как бы это поделикатнее сказать? Дело в том, что Путин недоговаривает. Ведь, помимо украинских мин существуют еще и российские мины. А карт российских минных полей у украинцев нет. Но про то, что он передаст украинской стороне карты своих минных полей, Путин рассказать в своем полном гуманизма и человеколюбия выступлении запамятовал...

Но и это полбеды. Дело в том, что путинские флотоводцы дополнительно разбросали вблизи украинских берегов еще и какое-то количество мин без якорей. И теперь они хаотично плавают практически по всей акватории Черного моря. В начале апреля, например, их обнаружили у берегов Турции.

Соответственно фарватер и дальше, весь путь вплоть до самого Босфора нужно перед выпуском гражданских судов тщательно разминировать военными тральщиками. А вот то, что он не будет атаковать военные суда – Путин «гарантировать» забыл...

В таких условиях, даже если Путин будет атаковать зерновозы, он всегда сможет сказать, что он тут не при чем и это они подорвались на минах.

Разумеется – украинских. Которые именно они (а не россияне) разбросали по всему морю. Вот жеж гады, а?

Ну сами посудите: если Мариуполь бомбили сами украинцы, и в Буче людей резали тоже они, то ведь сам Бог велел им же и подорвать свои зерновозы, верно? Не знаю как вам, но я уверен, что Путину это кажется настолько очевидным, что я не сомневаюсь, что именно так он и скажет.

И вообще, его обещание не атаковать гражданские суда, вышедшие из украинских портов, очень убедительно звучит на фоне его же «жесткого» указания (которое он публично, под камеры дал Шойгу) ни в коем случае не бомбить и не обстреливать «Азовсталь». И после этого, как мы знаем, на «Азовсталь» обрушилось море огня.

Вся проблема в том, что мы имеем дело с патологическим лжецом.

И это не литературный образ, а строгий медицинский термин. Вот вам немножко из психиатрии:

«Патологическая ложь или псевдология (от др.-греч. ψεῦδος «ложь» и λόγος «слово») — патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других людей путем доказательства собственной значимости.

Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду. Патологическими лжецами могут быть как мужчины, так и женщины, любой возрастной группы.

В медицинской литературе этот тип личности впервые был описан более ста лет назад. Патологическая лживость также иногда обозначается термином «мифомания», который был создан французским психиатром Эрнестом Дюпре.

Некоторые психологи полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных лгунов тем, что патологический лгун уверен в том, что говорит правду, и при этом вживается в роль. Многие, однако, не полностью согласны с подобной интерпретацией, но сходятся во мнении, что патологическая ложь — особое психическое состояние.

Хотя термин «патологический лгун» и не используется в клинической диагностике, большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психического заболевания, либо низкой самооценки.

В 2005 году было найдено первое доказательство того, что мозг патологического лжеца отличается от мозга человека, который не склонен часто врать. Исследователи Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе во главе с представителями его Колледжа литературы, искусств и наук — Йелингом Янгом и Эдрианом Рэйном, провели исследование среди группы волонтеров в возрасте от 21 до 45 лет, состоящей из:

12 патологических лжецов (11 мужчин, 1 женщина);

21 человека категории «нормальные» (15 мужчин, 6 женщин), не склонных к хронической лжи, а также без признаков антисоциального расстройства личности;

16 человек, склонных к антисоциальному поведению (15 мужчин, 1 женщина).

В ходе исследования в мозге лжецов были выявлены структурные аномалии, которые отличали их от других участников. В результатах исследования, опубликованных в октябрьском выпуске «Британского журнала психиатрии» за 2005 год, сообщается, что в префронтальной коре мозга патологических лжецов на 14,2 % уменьшен объем серого вещества (нейронов) и на 22 % увеличен объем белого вещества (нервных волокон).

Изучать случаи патологической лжи и их причины важно. Например, ложь свидетелей может помешать следствию или явиться причиной искажения показаний, неправильного осуждения и т. п.

Ложь — это сознательное и преднамеренное предоставление ложных сведений. Обычная ложь носит защитный характер, и ее используют, чтобы избежать последствий правды. Иногда это ложь во благо, которая щадит чужие чувства и делает возможным цивилизованный человеческий контакт. Но патологическую ложь можно описать как привыкание ко лжи.

Средний возраст начала заболевания псевдологией составляет 21 год (когда уровень интеллекта достигает среднего или выше среднего уровня). Больные обычно демонстрируют вербальные навыки выше среднего.

В ходе исследования было установлено, что частота заболеваемости одинакова у женщин и мужчин. В сорока процентах случаев наблюдались нарушения центральной нервной системы, таких как эпилепсия, аномальные результаты электроэнцефалограммы, синдром дефицита внимания и гиперактивности, черепно-мозговая травма или инфекция центральной нервной системы.»

Все, что мы к сегодняшнему дню знаем про Путина самым очевидным образом свидетельствует о том, что он страдает именно этой патологией.

В этих условиях недавнее откровение Макрона о том, что он за последнее время разговаривал с Путиным 100 часов, заставляется задуматься о характере патологии самого Макрона.

Как называется это болезненное, навязчивое, неостановимое стремление бесконечно разговаривать с человеком, который все время врет? Ведь наверное существует какое-то название этой разновидности мазохизма. И наверняка она хорошо описана в научной литературе.

И если Макрон не видит, что Путину просто нравится над ним издеваться, если он не понимает, что он уже смешон и что он позорит свою страну, то разве это не патология?

еще раз. Для особо одаренных президентов и канцлеров. Путин не способен ни с кем ни о чем договориться. И даже если вам кажется, что вы с ним о чем-то договорились, можете быть уверены: он вас все равно обманет. Не сегодня так завтра, не завтра, так послезавтра. Он не может по другому. Он болен.

Не знаю как насчет онкологии, но то, что он страдает псевдологией – в этом весь мир уже убедился за те двадцать два года, что мы наблюдаем этого пациента. Ну, разумеется, все кроме Макрона.

Поэтому нет никакого способа прекратить эту войну, кроме как его победить на поле боя.

Любые переговоры с ним бессмысленны. Дело в том, что у западных лидеров есть архаичное представление о советских вождях, которое опирается на представления о брежневской эпохе, когда с СССР было тяжело о чем-то договориться, но уж коль вы о чем-то с ними договорились, то можно было быть уверенным, что эти договоренности будут соблюдаться.

Эту же традицию продолжают и китайские власти и многие другие авторитарные режимы. Но не Путин. Не Путин. Он бы и рад быть как Брежнев. Но он – не может. Потому, что он болен. Он не может не врать. Как же вам это обьяснить-то, бл...дь!

его армию надо разбить. HIMARSами, хуимарсами, пушками, бомбами, голыми руками, чем угодно. Другого выхода нет. Любой другой вариант означает для Запада снова погрузиться в океан путинской лжи и там барахтаться до тех пор, пока ему опять не придет охота кого-нибудь съесть на завтрак. И тогда Запад снова должен будет найти красивую девушку для своего Дракона...

Кто будет следующий? Молдова? Грузия? А может уже Эстония? И что? Макрон опять побежит ему звонить? Ну ты же обещал! Как же так! Давай поговорим... Назови свои условия... И т.д.

Хватит. Тут нет почвы для дискуссий. Только военная победа. Только разгром его войска. Только полная физическая ликвидация военного потенциала России может дать достаточные гарантии мира на Земле. Все слова Путина не стоят воздуха, который он тратит на их произнесение.

Каждая пушка у него в арсенале – угроза для человечества. Каждый патрон у него автомате – потенциальная смерть для кого-то из землян. Каждый рубль у него в кармане – это какая-то диверсия против мирных людей.

Нет никаких шансов на достижение мира путем переговоров. Не потому, что переговоры это плохо как метод. А потому, что они бессмысленны применительно именно к Путину.

И вообще: наше дело правое и враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Джерело: блог Альфреда Коха

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