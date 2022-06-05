Стефанчук відповів спікеру угорського парламенту, який образив Зеленського

Глава Верховної Ради вважає висловлювання угорських посадовців ганебними та безвідповідальними

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук розкритикував заяви спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера і загалом позицію Будапешта щодо України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи скандальну заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кьовера

«Увесь демократичний світ зі здивуванням і нерозумінням спостерігає не за заявами Президента Зеленського, а за позицією Угорщини, яка наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію. На відміну від спікера угорського парламенту, ми в Україні, в тому числі – закарпатські угорці, впевнені, що Україна переможе і буде відбудована досить швидко», – написав Стефачнук.

Голова українського парламенту заявив, що Угорщині треба припинити жити минулими проблемами, опускатися до особистих образ і почути те, про що просять закарпатські угорці сьогодні. За словами Стефанчука, це – зброя, якою вони можуть захистити свої домівки від російської орди.

«І не треба спекулювати на тому, що ця зброя буде використана проти них, ховаючи за цим своє небажання їм же і допомогти, – такі заяви є цинічними, ганебними, безвідповідальними і лише грають на руку російському агресору», – підкреслив спікер.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про «психічні проблеми» у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Міністерство закордонних справ України заявило, що очікує на оприлюднення Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я.

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