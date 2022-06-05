На Полтавщині в’язень-утікач сам повернувся до тюрми

Чоловік був на волі два дні, після чого прийшов назад до виправної установи

Із виправної колонії на Полтавщині 2 червня втік засуджений Норманія Джано. Однак уже 4 червня чоловік самостійно повернувся назад. Про це інформує місцеве видання «Зміст».

За повідомленням місцевої поліції, у січні 2020 року Бориспільський міський районний суд Київської області ухвалив вирок для 30-річного громадянина Грузії Норманія Джано. Його було засуджено до 6 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська повідомив про перспективи міжнародних судів через російську агресію проти України.

Нагадаємо, що 13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів.

Днями Хан заявив, що планує знову відвідати Україну у межах розслідування воєнних злочинів Росії.