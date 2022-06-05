США готуються відправити Україні вертольоти Мі-17

Гвинтокрили вже завантажують у літаки на базі Повітряних сил

Сполучені Штати Америки готуються передати Україні гвинтокрили Мі-17. Вертольоти вже завантажують на одній із баз Повітряних сил. Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

«Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки», – написав Єрмак.

Мі-17 є багатоцільовими військово-транспортними вертольотами, які можуть використовуватися для десантування, а також виконання бойових та спеціальних завдань.

Раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

Також міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі.

Крім того, Пентагон вважає Росію «гострою загрозою» для національної безпеки Сполучених Штатів. Про це йдеться у секретній стратегії національної оборони США, яка була передана до Конгресу.

У документі детально описується «багатогранна» загроза з боку КНР, а також «гостра загроза» з боку Росії.

Стратегія була підготовлена з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону.