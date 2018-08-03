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    Думки вголос

    У Росії зростають протестні настрої. Путін знову почне з кимось воювати?

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

    • Розсилка
    Володимир Путін - У Росії зростають протестні настрої. Путін знову почне з кимось воювати?
    Володимир Путін

    До кінця року Путін знову вигадає щось неординарне

    Мовою оригіналу

    У какого-то профессора-математика в Кэмбридже украли медаль Филдса...

    А в России у пенсионеров украли деньги и как-то так совпало, что 24 самых богатых россиянина стали за полгода богаче на 14 млрд. долларов. Это при том, что экономика практически не растёт. Талантливые, чо...

    Какие разные интересы у воров по разные стороны железного занавеса...

    И да, кстати, я уже правильно употребляю термин «железный заневес»? Он уже опущен? Или как?

    Из Англии пишут, что россиян среди английских студентов и школьников за год стало на 35% меньше. Неужели в России качество образования резко скакнуло вверх?

    Ну а как иначе? После наезда на Шанинку и Европейский университет как ему было не скакнуть? Вот оно и скакнуло...

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    Не к добру это, не к добру... Социологи говорят: протестные настроения растут. И рейтинг царя-батюшки опять съехал в докрымское пике... Что-то к концу года он должен отчебучить. Этакое залихватское...

    Нешто воевать опять начнет? Как пел Семеныч: «кроме мордобития - никаких чудес»... Э-хе-хе... Пойду я спать...

    Джерело: блог Альфреда Коха

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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