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    Думки вголос

    Росія буде воювати далі, навіть попри поразки

    • Андрій Кокотюха

      Письменник-белетрист

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    Рашизм не зникне в Росії зі смертю Путіна - Росія буде воювати далі, навіть попри поразки
    Рашизм не зникне в Росії зі смертю Путіна
    фото з відкритих джерел

    Всі, на кого може розпастися Росія, триматимуться зубами за Москву

    Коментатори нагадали про поразки Росії в різних війнах. 9 травня в них персональний, окремий від цивілізованих країн, день победы.

    Як автор історичних творів знаю про їхні поразки й перемоги. Звісно, краще згадувати їхні поразки.

    Але хоч поразка, хоч перемога – Росія колись перемогла Швецію, між іншим, та, подзьобана, але змусила капітулювати Фінляндію, – не зупиняє кацапів у їхньому прагненні воювати

    Тому їхнє вигнання за наш кордон буде перемир'ям у будь-якому разі. Вони полізуть знову.

    Їм плювати – вони це прекрасно вміють – на озброєння, яке нам дадуть, на укріплені райони, залізні куполи. Росія буде лізти. І всі розмови про те, що вона розвалиться – мрії ідеалістів.

    Союз чому розвалився? Бо поневолені держави, не всі, але частина, весь час окупації огризалися в різний спосіб. Ану, нагадайте мені хтось про боротьбу бурятів за незалежність? Чи татарів, не кримських, а тих, у яких столиця – Казань. Може, Новгород і Псков згадають прадавні вільні часи й захочуть відділитися?

    Буряти і всі решта прив'язані до федерального бюджету. Вони самі, відділившись, не вивезуть.

    Тому всі, на кого може розпастися Росія, триматимуться зубами за Москву

    Отже, повертаємося на початок: кацапи будуть лізти. Завжди. Всі. Масою.

    Зупинити можна і треба комплексним методом. Спершу – вибити з нашої землі, без переговорів із убивцями дітей.

    Потім – не загравати з Росією ніколи. Не шукати хороших русских. Не вчити Пушкіна і Толстого з Чеховим у школах. Не вчити в школах російську. Так, всі в Україні її знають і знатимуть. Мова про дітей: діти, народжені від 2014 року, мусять розуміти, що Росія – ворог, СРСР – зло, 8 марта і 9 мая – не державні свята в Україні, в школах – англійська, французька, німецька, будь-яка, крім російської.

    І своя, україномовна масова культура. Свої героїчні історії, своя міфологія. Жодних привілеїв мелодрамам і комедіям. Ось що, на мою думку, буде запобіжником від русского мира, який кацапи тут шукають і, на жаль, знаходять в особі чималої кількості громадян...

    Джерело: блог Андрія Кокотюхи

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    Теги: росія окупанти свята війна мова незалежність культура Україна СРСР кордон озброєння окупація #stoprussia
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    Росія буде воювати далі, навіть попри поразки