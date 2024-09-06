Що можна казати про культуру народу, який вирішив напасти на власного сусіда?

Росію вперто не чіпають, в тому числі, через якусь «великую русскую культуру», яка по суті своїй є копією європейської, включно з німецькою

До 1930-тих років не лише Європа знала німецьку культуру та відчувала її вплив. Ось кілька імен навманя: Бах, Гендель, Шиллер, Гете, Гайне, Дюрер, Кранах – є значно фаховіші люди, котрі додадуть до цього переліку десятки, без лапок, видатних імен.

Тим не менше, наявність їх не завадила нацистам прийти до влади, а 12 років потому британцям та американцям в чотири руки вбивати нацистів, бомбити Дрезден та інші міста, окуповувати Німеччину і проводити насильницьку денацифікацію.

Повторюся: зважаючи на справді вагомий внесок німців у розвиток культури та загалом цивілізації.

Натомість Росію вперто не чіпають, в тому числі, через якусь «великую русскую культуру», яка по суті своїй є копією європейської, включно з німецькою.

Що образяться німці, американці не думали. Хоча де Америка, а де Німеччина.

При всьому Америка взагалі воювала з Японією, на яку, до речі, скинула дві бомби. Але ж і японська культура існує! Вона багата й самобутня!

Схоже, що справжня культура нікого не захищає – натомість фейкова, вигадана, скопійована і абсолютно погана «русская культура» її носіїв, пушкіністів, серунів, крадунів та гвалтівників, захищає від американських бомб та ракет.