Рашисти 9 травня обстрілювали «Азовсталь» з літаків, кораблів, танків та артилерії

Окупанти не полишають спроб захопити територію заводу

Окупанти за минулу добу, 9 травня, продовжували обстрілювати завод «Азовсталь», який обороняють українські військові. Стріляли з літаків, танків, кораблів, артилерії, реактивних систем залпового вогню тощо. Про це повідомляє полк «Азов».

Так, росіяни здійснили для обстрілів 34 вильоти літаки, зокрема вісім разів вилітали стратегічні бомбардувальники. Також тривають обстріли з кораблів, ствольної артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню, реактивних установок тощо.

Окупанти не полишають спроб захопити територію заводу та щодня продовжують штурм заводу за підтримки піхоти.

У Генштабі ЗСУ зранку 10 травня повідомляли, що російські війська продовжують знищувати «Азовсталь» артилерією та ударами авіації. А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 9 травня заявляв, що росіяни намагаються підірвати міст, через який тривала евакуація людей, щоби відрізати українських військових.

Водночас окупанти влаштували «святкування» у місті з нагоди 9 травня: розгорнули 300-метрову георгіївську стрічку, на «урочистості» приїхав ватажок «ДНР» Денис Пушилін, який посадив два дерева «на честь воїнів Росії та «ДНР», які загинули під час звільнення Маріуполя». Людей на «свято» заманювали обіцянками польової кухні та додатковими наборами їжі.

Також відомо, що на «Азовсталі» ще лишилися цивільні.