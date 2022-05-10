У Бурятії гранатометників шукають через службу зайнятості. Названа шокуюча вимога

Військова частина опублікувала чотири вакансії для «водіїв автомобілів» із загальною кількістю вільних місць – 298.

Рядовим та сержантам обіцяють 22,3-28,9 тис. рублів за «відрядною формою оплати праці»

Військова частина №69647, дислокована у бурятському місті Кяхта, опублікувала оголошення про пошук рядових, сержантів та водіїв. Вакансії розміщено на офіційному сайті служби зайнятості республіки. Першим на повідомлення звернули увагу «Люди Байкалу», передає tayga.info.

Командуванню знадобився 941 рядовий та сержант. Їм обіцяють 22,3-28,9 тис. рублів за «відрядною формою оплати праці» (7,4-9,6 тис. гривень).

«Для виконання спеціальних обов’язків військовослужбовці можуть наділятися додатковими правами – застосування зброї, сили, пред’явлення вимог, обов’язкових для виконання, підпорядкування суворо певним особам та іншими правами», – сказано в оголошенні.

Вимога до претендентів одна – 9 класів школи. Жодного стажу не потрібно.

Крім того, військова частина опублікувала чотири вакансії для «водіїв автомобілів» із загальною кількістю вільних місць – 298. У них виявилися різні вимоги. По одній шукають регулювальників, санітарів, слюсарів, хіміків, екскаваторників, експедиторів та електриків, по іншій – «вулканізаторників, гранатометників, заправників, комірників, кухарів, радіотелефоністів, електриків».

Найменше вакантних місць – 38 – для «водіїв автомобілів», в оголошенні про яких йдеться про пошук «компресувальників, кранівників, лінійних наглядачів, майстрів, мотористів, кухарів, радіотелефоністів, розвідників».

На сайті служби зайнятості зазначено, що претенденти можуть дзвонити начальнику частини Юрію Медведєву.

Бурятія – один із лідерів серед російських регіонів за кількістю уродженців, які загинули під час війни в Україні. За підрахунками «Людей Байкалу», які офіційно підтверджені чиновниками та родичами, померли щонайменше 117 людей із цієї республіки.

Зазначимо, що наразі рашисти вивозять українців з тимчасово окупованих території у Чувашію, зокрема – у райони неподалік Чебоксар. Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова. Чувашія – це суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Приволзького федерального округу.