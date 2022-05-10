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    Думки вголос

    Путін вирішив пустити наявну ситуацію на самоплин

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
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    Російський лідер готується спустити війну на гальмах? - Путін вирішив пустити наявну ситуацію на самоплин
    Російський лідер готується спустити війну на гальмах?
    скріншот з трансляції

    Росія втрачає командний склад ударними темпами

    Путін не оголосив під час параду «9 мая» загальної мобілізації – обмежився пафосними гаслами ні про що.

    Отже, справдився пункт мого суботнього прогнозу – Путін вирішив не робити нічого і пустити наявну ситуацію на самоплин, не міняти напрямок розвитку ситуації для російського суспільства. Все ж ризики, котрі створила би мобілізація, дійсно дуже високі.

    Але ігнорування з боку Путіна не скасовує серйозних змін в наявній ситуації: ЗСУ отримує більше зброї, серйознішої зброї, бійці ЗСУ отримують сучасну підготовку для максимально ефективного використання цієї зброї. Росія втрачає командний склад ударними темпами.

    Паніка і вздовж українського кордону, і в далеких неєвропейських регіонах Росії зростає з кожним днем. Ресурсів також меншає з кожним днем, в тому числі для забезпечення армії, при тому не тільки зброєю і снарядами, а взагалі всім. (До речі, останнє теж могло стати причиною не оголошувати мобілізацію: сенс, якщо призовників нема в що вдягти-взути-озброїти-нагодувати? Ми ж всі бачили фото і відео з їхнім «матзабезпеченням»).

    Санкції працюють. Чимдалі більше простих росіян втрачають роботу або в них меншає зарплатня. Мародеркою вдалось розжитись геть небагатьом родинам порівняно з чисельністю російського окупаційного війська – та й там більшість отримала награбоване, але буквально за кілька днів чи тижнів втратила грабіжника, успішно утилізованого ЗСУ. Місцеві де можуть – чинять спротив, де не можуть – тихо саботують окупантів. Тобто, війна не окуповується ні вигодами, ні територіями.

    Але відвертої здачі росіяни не зрозуміють. Отже, Путін, судячи сьогоднішнього виступу «ні про що», готується тихо злити тему війни. Найімовірніше із заявами про «повне досягнення поставлених цілей», якщо не про «перемогу».

    Зважаючи на загальну динаміку ситуацію, це відбудеться орієнтовно за пару місяців. На більше Путіна і Росії не стане. Далі альянс 43-х додушуватиме їх тривалою позиційною війною і санкціями. Адже якщо Байден позначив мету «максимальне ослаблення Росії» – то немає підстав очікувати, що цілі раптом зміняться.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

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    Теги: росія окупанти ЗСУ санкції війна путін мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Путін вирішив пустити наявну ситуацію на самоплин