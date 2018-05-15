Керченський міст до Криму доведеться знести

Окупанти будують Керченський міст

Про запуск путінського мосту в Крим

13 травня незаконна «влада» окупованого Криму запустила в Керчі автомобільний рух на під'їзді до Кримського (Керченського) мосту, яким Росія з'єднала півострів зі своєю територією. При цьому росіяни на даний момент не розуміють, що буде, коли Крим повернеться до складу України, зокрема того факту, що незаконно збудований путінський міст доведеться знести.

Немає абсолютно ніякої різниці, побудували Керченський міст чи не побудували. Адже він – пропагандистська акція. Звичайно, тепер повідомлять, що Росія з'єднана з Кримом мостом. Це абсолютно пропагандистський ефект, якого домагається Кремль. Особливої потреби в мості немає, якщо там не розвиватиметься військова база: тому що економічно Крим – ізольована територія, токсична. Бізнес не йде туди. Просто тому, що це небезпечно.

Тому немає нічого принципово нового у зв'язку із запуском мосту, крім пропагандистського ефекту. Запустять, потім за деякий час організують акцію запуску на повну потужність, потім будуть урочисті проїзди... Але гроші, витрачені на цей міст, не окупляться ніколи. Так само, як і гроші, які в Росії витрачаються на мілітаристську пропаганду. Але вони й не повинні окупатися.

Щоб зрозуміти, що чекає на Крим, можна подивитися на стан економіки Абхазії. Ця територія дуже інтенсивно розвивалася як частина Грузії та завдяки туризму. А сьогодні там інша ситуація. Мені найбільше подобається фотографія, на якій зображена електричка, крізь яку проросло дерево. Через деякий час Крим буде в такому ж стані. І силовики – наскільки я розумію, так само, як і в Абхазії – стримуватимуть інформаційний і людський обмін між Кримом і Росією.

Так, поширена практика, коли росіяни купують собі нерухомість в Абхазії. Особливо добре йдуть будинки, що належали грузинам. Абхази, насправді, бояться в них жити, тому що дуже добре розуміють, що, коли повернуться грузини, нових мешканців просто викинуть на вулицю, і буде ніде жити. А росіяни, які купують будинки в Криму, не дуже розуміють, що станеться, коли Крим повернеться Україні. Я думаю, що тут є ще й розрахунок на милосердя української демократичної держави, яка не захоче мститися навіть своїм ворогам.

Насправді, виникнуть серйозні проблеми одразу після повернення Криму Україні. В людей є документи, які підтверджують те, що вони купили землю, будівельні матеріали, але вони не розуміють, що все це крадене. Україні, до речі, було би правильно почати роз'яснювати ці питання. Керченський міст – це хороший привід почати таку роз'яснювальну роботу: те, що крадене, доведеться не просто віддати, але й доведеться нести відповідальність за його скупку. І закони відповідні, думаю, було би правильно підправити саме в аспекті того, що відбувається в Криму – це рекомендація Верховній Раді.

Будівництво Керченського мосту ніяк не завадить поверненню Криму до складу України. Воно є незаконним, тому що здійснювалося на території України і без узгодження з Україною. Так що Росія заплатить ще й за знесення цього моста.

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