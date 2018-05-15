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    Клімкін закликав українців не їхати в РФ на Чемпіонат світу з футболу

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    Логотип Чемпіонату світу в РФ
    Логотип Чемпіонату світу в РФ

    За словами глави МЗС України, на футбольному турнірі в Росії «провокації гарантовані»

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців відмовитися від поїздки в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.

    Про це йдеться у повідомленні МЗС України у Twitter.

    «Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена», - зазначив Клімкін.

    Як відомо, Чемпіонат світу з футболу в Росії триватиме з 14 червня до 15 липня 2018 року.

    Українці, які поїдуть на ЧС-2018 до Росії, отримають від МЗС і прикордонників спецрекомендації.

    Раніше російські ЗМІ повідомляли, що теракти під час Чемпіонату світу з футболу влаштовуватимуть діти.

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