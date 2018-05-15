Клімкін закликав українців не їхати в РФ на Чемпіонат світу з футболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Логотип Чемпіонату світу в РФ

За словами глави МЗС України, на футбольному турнірі в Росії «провокації гарантовані»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців відмовитися від поїздки в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України у Twitter.

«Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена», - зазначив Клімкін.

.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 14 травня 2018 р.

Як відомо, Чемпіонат світу з футболу в Росії триватиме з 14 червня до 15 липня 2018 року.

Українці, які поїдуть на ЧС-2018 до Росії, отримають від МЗС і прикордонників спецрекомендації.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що теракти під час Чемпіонату світу з футболу влаштовуватимуть діти.