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    Думки вголос

    Україна може покарати Путіна. Що для цього треба робити

    Нинішні українські санкції не матимуть істотного впливу на Кремль
    2 травня Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти Росії, зокрема проти олігархів, близьких до Володимира Путіна. Обмеження стосуються фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України та утримання в РФ українських політичних в'язнів, а також тих, які потрапили під санкції США та ЄС. Добре, що
    • Костянтин Боровой

      Російський політик

    • Сьогодні, 07:21
    • Розсилка

    Нинішні українські санкції не матимуть істотного впливу на Кремль

    2 травня Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти Росії, зокрема проти олігархів, близьких до Володимира Путіна. Обмеження стосуються фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України та утримання в РФ українських політичних в'язнів, а також тих, які потрапили під санкції США та ЄС.

    Добре, що Україна ввела такі санкції. Це говорить про співпрацю зі світовим співтовариством, яке не приймає нинішньої політики Кремля. І я б навіть сильніше сказав: не приймає в якості політики військові злочини, злочини проти людяності, скоєні Кремлем.

    Є певні питання до Ради національної безпеки і оборони, пов'язані з продовженням співпраці України з Кремлем. Я маю на увазі економічну співпрацю України з Росією. Україна закликає до продовження санкцій, я чув про заклики до ембарго... Але сама Україна не йде на такі кроки - з економічних міркувань. Мені здається, це помилка. Позиція РНБО могла би бути твердішою, радикальнішою.

    Йдеться про військові злочини. І, по суті, Україна продовжує економічні та політичні відносини з режимом військових злочинців. Я думаю, Україна могла б у цьому сенсі показати приклад тій же Німеччині, що з військовими злочинцями не треба мати справи.

    Це, можливо, завдасть певного економічного збитку Україні, але політично вона від цього виграє.

    Україна продовжує залишатися, до речі, членом СНД (Україна є державою-учасницею, але не членом СНД, а 2 травня президент Петро Порошенко заявив, що Україна припинить свою участь в координаційних органах Співдружності). Я думаю, було би правильним переглянути не тільки це членство, але й рівень дипломатичних відносин з Росією - країною, яка здійснює агресію проти незалежної України.

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    Грузія свого часу вжила формальних зусиль для виходу з СНД. Я думаю, що й для України настав час припинити всі відносини з союзом, де є злочинний путінський режим.

    Однак я не думаю, що санкції самої України - окремо від інших - суттєво вплинуть на Кремль. Тут важливіша солідарність із санкціями, які вводять Сполучені Штати і Європейський союз. Я дуже сподіваюся, що серед порушників цих санкцій не буде українських компаній.

    Сумніваюся, що будуть якісь санкції у відповідь з боку Росії. Рівень економічних відносин знижений Росією, і, на мою думку, з її боку неможливо вживати якихось зусиль: Росія - на відміну від України - використовувала санкції в повній мірі, щоб завдати економічних збитків Україні. Україна в даному випадку виступає стороною, що страждає. Я б волів, щоб Росія вважала себе покараною за неспівпрацю з Україною. Для цього дії України повинні бути більш твердими та послідовними.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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