Акції проти Путіна: силовики в Москві затримали журналіста під час прямого ефіру

Журналіст перед затриманням говорив в ефірі про особливу жорсткість правоохоронних органів під час цієї акції протесту

У Москві поліцейські силою затримали журналіста під час висвітлення у прямому ефірі акції проти президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє «Радіо Свобода». «Журналіста проекту «Радіо Свобода» та «Голосу Америки» «Настоящее время» Олексія Александрова із застосуванням сили



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Затримання журналіста, скріншот з відео

Журналіст перед затриманням говорив в ефірі про особливу жорсткість правоохоронних органів під час цієї акції протесту

У Москві поліцейські силою затримали журналіста під час висвітлення у прямому ефірі акції проти президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Журналіста проекту «Радіо Свобода» та «Голосу Америки» «Настоящее время» Олексія Александрова із застосуванням сили затримали поліцейські у Москві 5 травня під час висвітлення акції проти президента Володимира Путіна», - йдеться у повідомленні.

Журналіст перед затриманням говорив в ефірі про особливу жорсткість правоохоронних органів під час цієї акції протесту «Він нам не цар», порівнюючи з іншими акціями, організованими опозиціонером Олексієм Навальним.

Пізніше редакції «Настоящего времени» вдалося зв'язатися з Александровим і він розповів, що силовики дійсно його затримували, але відпустили після перевірки документів і журналістського посвідчення.

«Мене буквально занесли в автозак, чоловік шість схопили мене, заламали руки, схопили за ноги і потім понесли. Схопили за вуха, буквально вм'яли лицем в автобус. Один співробітник ОМОНу наносив мені удари по нозі, щоб я їх розставив ширше», - сказав він.

Як повідомлялося, 5 травня в 26 містах Росії затримали майже 1600 ймовірних учасників акцій «Він нам не цар» і випадкових перехожих. Зокрема, у Москві в поліцію потрапив єнот.

Раніше повідомлялося про більш ніж тисячу затриманих учасників акцій протесту.

Примітно, силовики затримували навіть дітей.

Євросоюз і США вже засудили масові затримання в Росії.

Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників.

Також на політика складено адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції.

Вночі поліція відпустила Навального до засідання суду.

Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікувалося, що акції пройдуть у 90 російських містах.

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