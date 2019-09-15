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    Думки вголос

    Не нервуйте, формула Штайнмайера залишиться тільки на папері

    • Бачо Корчилава

      Колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні

    • Розсилка
    Не нервуйте, формула Штайнмайера залишиться тільки на папері

    Що я думаю про формулу Штайнмайера?

    Мовою оригіналу

    Попытаюсь ответить максимально коротко. В 1993 году, я и моя семья стали вынужденными переселенцами из Абхазии. И естественно что с этого дня я стал интересоваться, после писать как журналист, а после и принимать участие в каких-то мероприятиях связанных с урегулированием конфликтов на территории Грузии. Постоянно тлеющих точки в Грузии две - моя малая Родина Абхазия и Цхинвальский регион (для большинства более известный как Южная Осетия). В Абхазии урегулированием конфликта занималась ООН и миротворцы СНГ под эгидой Совета Безопасности ООН (хотя вместо миротворцев СНГ были только российские десантники). В Южной Осетии урегулирование проходило под эгидой ОБСЕ (когда начинался процесс эта организация ещё называлась СБСЕ) и тоже при участие российских десантников, которых почему-то обзывали миротворцами.

    Так вот, за эти годы я помню по обоим конфликтам следующие формулы урегулирования: формулу Ливиу Ботты, формулу Дитера Бодена, формулу Хади Талиамини, формулу Бориса Ельцина, формулу Бориса Березовского (в бытность его исполнительным секретарем СНГ), формулу Кофи Аннана, формулу Бутроса Галли - и ещё черт знает кого. Не хватало только формулы Лелика и Болика. И все формулы были хорошими, но так и остались формулами на бумаге.

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    Теперь в Украине мы опять вернулись к теме формулы Штайнмайера, о которой впервые заговорили четыре года назад. По дороге мы еще говорили о формуле Макрона (которую кстати многие вижу уже забыли) и опять вернулись к Штайнмайеру. Можете не нервничать, и она останется только на бумаге эта формула. Будет ещё много формул, и много людей которые будут рассказывать где и как лежат ключи от конфликта на Донбассе. Но решение конфликта как на Донбассе, так и на моей малой Родине наступит когда изменится большая геополитическая ситуация в мире. А пока, ну пусть говорят о формулах.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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