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    Думки вголос

    Саміт СНД - це пастка для Зеленського

    • Бачо Корчилава

      Колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні

    • Розсилка
    Саміт СНД - це пастка для Зеленського

    Путін має намір запропонувати Зеленському СНД як механізм для вирішення конфлікту на Донбасі?

    Мовою оригіналу

    В СМИ появилась информация что Президента Зеленского пригласили на саммит глав государств СНГ, который пройдет 11 октября в Ашхабаде.

    Это очень интересный, но стандартный ход со стороны Кремля. Понятно, что встреча в Нормандском формате, скорее всего пока не состоится, а тут возможность провести с Путиным двустороннюю встречу. Но надо понимать, что там не будет не европейских ни американских партнеров, и Путин будет фактически на своей территории, в комфортных для себя условиях, и скорее всего в случае поездки туда Президента Зеленского начнет предлагать СНГ как еще один механизм для решения конфликта на Донбассе.

    Почему я так предполагаю? Потому что именно так сделали в 1994 году с Эдуардом Шеварднадзе, когда он сначала попал на саммит глав Государств СНГ, провел встречи с Борисом Ельциным а после согласился на якобы миротворцев СНГ, которые оказались всего лишь российскими десантниками.
    Сейчас другие времена скажете вы? Но с тех времен, Россия и не пытается делать каких-то новых нестандартных ходов. Зачем, если все ходы все еще работают.

    Поэтому я очень надеюсь, что Президент Зеленский не поедет, смысла в таком визите для Украины никакого, а вот для Кремлевских интриг - предостаточно.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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