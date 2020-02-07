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    Думки вголос

    Імпічмент Трампу провалився: які наслідки для України?

    • Ілія Куса

      Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп - Імпічмент Трампу провалився: які наслідки для України?
    Президент США Дональд Трамп
    Фото: CNN

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    Мовою оригіналу

    Сенат всьо. Дональда Трампа оправдали.

    Статья «злоупотребление властью»:

    • Виновен - 48
    • Не виновен - 52

    Статья «препятствие работе Конгресса»:

    • Виновен - 47
    • Не виновен - 53

    Только один сенатор-республиканец проголосовал против Трампа - это бывший кандидат в президенты США, сенатор от Юты Митт Ромни.

    Как и обещали республиканцы еще в декабре, импичмент «умер» в Сенате быстро, спокойно и не сильно мучаясь, можно сказать, во сне.

    Суд прошел плавно, размеренно, без свидетелей, без доп. доказательств, без запросов в госорганы. Зачитали стартовые аргументы, подебатировали несколько недель, закончили финальными аргументами, и все.

    Такого лайтового и поверхностного импичмента США еще не видели. RIP устоявшиеся правила и институции. Америку ждет этап больших и болезненных перемен. К лучшему или к худшему - время покажет.

    Теперь Дональда Трампа ничего не сдерживает. С учетом последних событий с демократическими кокусами в штате Айова, где произошел полный фэйл с подсчетом голосов, а все кандидаты пересрались между собой, у Трампа есть все шансы переизбраться.

    Успокойтесь, для Украины ничего принципиально не поменяется.

    А может быть, все может стать еще хуже, беря во внимание наши отношения с администрацией Трампа, и вообще - нашу феноменальную способность создавать токсичную среду и делать некие непонятные тактические телодвижения, крушащие все вокруг.

     Читайте також: Імпічмент, який став тріумфом. Західні ЗМІ про Трампа 2.0

    Джерело: блог Іллі Куси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США Дональд Трамп імпічмент
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