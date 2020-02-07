Імпічмент Трампу провалився: які наслідки для України?
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Сенат всьо. Дональда Трампа оправдали.
Статья «злоупотребление властью»:
- Виновен - 48
- Не виновен - 52
Статья «препятствие работе Конгресса»:
- Виновен - 47
- Не виновен - 53
Только один сенатор-республиканец проголосовал против Трампа - это бывший кандидат в президенты США, сенатор от Юты Митт Ромни.
Как и обещали республиканцы еще в декабре, импичмент «умер» в Сенате быстро, спокойно и не сильно мучаясь, можно сказать, во сне.
Суд прошел плавно, размеренно, без свидетелей, без доп. доказательств, без запросов в госорганы. Зачитали стартовые аргументы, подебатировали несколько недель, закончили финальными аргументами, и все.
Такого лайтового и поверхностного импичмента США еще не видели. RIP устоявшиеся правила и институции. Америку ждет этап больших и болезненных перемен. К лучшему или к худшему - время покажет.
Теперь Дональда Трампа ничего не сдерживает. С учетом последних событий с демократическими кокусами в штате Айова, где произошел полный фэйл с подсчетом голосов, а все кандидаты пересрались между собой, у Трампа есть все шансы переизбраться.
Успокойтесь, для Украины ничего принципиально не поменяется.
А может быть, все может стать еще хуже, беря во внимание наши отношения с администрацией Трампа, и вообще - нашу феноменальную способность создавать токсичную среду и делать некие непонятные тактические телодвижения, крушащие все вокруг.
Джерело: блог Іллі Куси