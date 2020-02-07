Імпічмент Трампу провалився: які наслідки для України?

Ілія Куса Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Ілія Куса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп Фото: CNN

Справу закрито

Мовою оригіналу

Сенат всьо. Дональда Трампа оправдали.

Статья «злоупотребление властью»:

Виновен - 48

Не виновен - 52

Статья «препятствие работе Конгресса»:

Виновен - 47

Не виновен - 53

Только один сенатор-республиканец проголосовал против Трампа - это бывший кандидат в президенты США, сенатор от Юты Митт Ромни.

Как и обещали республиканцы еще в декабре, импичмент «умер» в Сенате быстро, спокойно и не сильно мучаясь, можно сказать, во сне.

Суд прошел плавно, размеренно, без свидетелей, без доп. доказательств, без запросов в госорганы. Зачитали стартовые аргументы, подебатировали несколько недель, закончили финальными аргументами, и все.

Такого лайтового и поверхностного импичмента США еще не видели. RIP устоявшиеся правила и институции. Америку ждет этап больших и болезненных перемен. К лучшему или к худшему - время покажет.

Теперь Дональда Трампа ничего не сдерживает. С учетом последних событий с демократическими кокусами в штате Айова, где произошел полный фэйл с подсчетом голосов, а все кандидаты пересрались между собой, у Трампа есть все шансы переизбраться.

Успокойтесь, для Украины ничего принципиально не поменяется.

А может быть, все может стать еще хуже, беря во внимание наши отношения с администрацией Трампа, и вообще - нашу феноменальную способность создавать токсичную среду и делать некие непонятные тактические телодвижения, крушащие все вокруг.

Джерело: блог Іллі Куси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»