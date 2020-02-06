Імпічмент, який став тріумфом. Західні ЗМІ про Трампа 2.0 тема тижня

Президент Трамп не приховує своїх емоцій: він - переможець Фото: Chris Pizzello/Invision via AP

«Президент тепер пуститься берега. Це – небезпека»

У ніч на 6 лютого за київським часом в американському Сенаті відбулося голосування щодо імпічменту президенту США Дональду Трампу. Сенат виправдав Трампа за кожним з двох пунктів обвинувачення: зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу у розслідуванні його дій. Зокрема йшлося про спробу схилити українського президента Володимира Зеленського до того, щоб скомпрометувати свого небезпечного суперника Трампа на наступних виборах демократа Джо Байдена.

За першим звинуваченням голоси розділилися 52 на 48, за другим – 53 на 47 на користь Трампа. Таке рішення було очікуваним. Згідно із Конституцією США рішення щодо винуватості глави держави має виносити Сенат. У Сенаті ж Трамп має підтримку більшості. Перед голосуванням експерти припускали, що кілька республіканців висловляться за винуватість Трампа – і один такий сміливець таки знайшовся. Свій голос за підтримку обвинувачення президента по одному з двох пунктів віддав однопартієць Трампа Мітт Ромні. Однак цього голосу було недостатньо. Демократи були розчаровані: вони сподівалися на підтримку більшої кількості республіканців.

Показово, що розгляд Сенатом обох обвинувачень відбувався у «турборежимі» - без допиту свідків захисту.

Розгляду передувала палка 77-хвилинна традиційна щорічна промова президента до депутатів обох палат Конгресу, яка вразила нестандартністю та емоційністю. Американське видання Politico назвало це щорічне президентське звернення найбільш незвичайним в історії – таким, що порушило всі усталені правила. Впродовж промови американський президент, природно, перераховував усі свої досягнення, розбавляв їх елементами яскравого шоу і грою на емоціях. До прикладу, Трамп звернувся до дружини і маленьких дітей американського сержанта Вільямса, який служить в Афганістані. «Його діти вже багато місяців не бачили свого батька», - сказав Трамп, після чого на балконі з'явився сам сержант і кинувся в обійми сім'ї.

Трамп атакував сенатора Мітта Ромні - єдиного республіканця, який проголосував «за» імпічмент (Фото: EPA)

Одразу після виправдання Сенатом Трамп опублікував у Twitter два дописи. Перший - ролик, у якому йдеться, що він — вічний президент. Відео містить дати чотирирічних термінів майбутніх президентів США: 2020, 2024, 2028 і так далі, які ведуть до напису TRUMP 4EVA – «Трамп назавжди».

У другому твіті Трамп атакував сенатора Мітта Ромні, який став єдиним республіканцем, який проголосував «за» винуватість Трампа за першою статтею імпічменту: зловживання владою. «Якби кандидат на виборах президента Мітт Ромні вклав таку саму енергію та гнів, щоб перемогти Барака Обаму, які він лицемірно застосував щодо мене, він міг перемогти на виборах», - нагадав Трамп однопартійцю його програш Бараку Обамі на виборах 2012 року.

Американські ЗМІ: «Якщо бити по королю, то краще не промахуватися»

Американське ліберальне видання The Atlantic у статті «Чи готові ми до Трампа 2.0?» стверджує, що президент США вийшов з історії з невдалим імпучментом бадьорим та сміливим. «Тепер він може нехтувати правилами пристойності і вільно розширювати межі влади», - йдеться у матеріалі.

The Atlantic цитує дипломата Райана Крокера, який шість разів обіймав посаду американського посла: «Трамп розцінює це (невдалу спробу імпічменту) як повне виправдання всьому, що він робив, і як він робив». Крокер нагадав вислів про те, що «якщо бити по королю, то краще не промахуватися» і додав: «Ми побачимо, як після завершення процесу король пуститься берега».

Видання також наводить коментар Фернанда Кутца, який працював заступником у другого радника Трампа з національної безпеки Герберта Макмастера: мовляв, «якщо щось і може змусити президента відмовитися від своїх звичок, то це перспектива повторно піддатися процедурі імпічменту». «Той факт, що він став третім президентом в історії США з позначкою про імпічмент, змушує його замислитися», - вважає експерт.

У статті йдеться, що наступним випробуванням для Трампа стане переобрання. «Після невдалої спроби імпічменту він ще більше стане покладатися на свій внутрішній голос та інтуїцію. У цьому випадку перемога на виборах остаточно розірве ті слабкі ниточки, які поки ще пов'язують його з традиційними нормами поведінки президента», - підкреслює видання.

Наступним випробуванням для Трампа стануть вибори

Американське видання The National Interest вважає, що перемога Трампа в історії з імпічментом не додасть йому балів під час передвиборчої кампанії-2020. «Трамп пережив дві потенційно смертельні загрози своєму президентству. Першою була доповідь спецпрокурора Мюллера щодо його зв’язків із РФ та втручання Росії у вибори США. Другий - імпічмент. Під час президентської кампанії 2020 року Трамп буде намагатися нахабно використовувати і те, і інше, щоб розбити своїх опонентів. Шанси, що йому це вдасться, невеликі», - впевнені автори видання.

The New York Times опублікувала колонку сенатора-демократа від штату Огайо Шеррода Брауна, який стверджує, що у приватних бесідах із ним низка республіканців визнавали Трампа профнепридатним та критикували його дії.

«Для конгресменів і сенаторів, які хочуть залишитися на Капітолійському пагорбі за будь-яку ціну, єдиний мотиватор - страх. Вони бояться, що Трамп може дати їм прізвиська на кшталт В'ялий Джеб (Low Energy Jeb, таке прізвисько отримав Джеб Буш - республіканець, 43-й губернатор Флориди, син експрезидента США Джорджа Буша і Барбари Буш, - «Главком») або Тед-Брехун (Lyin' Ted, прізвисько Теда Круза – республіканця, який з 2013 року сенатор від Техаса, - «Главком»). Або - що він може вести кампанію проти них на республіканських праймеріз», - зазначає автор. «Вони виправдовуються тим, що оголошення імпічменту Трампу може призвести до імпічменту кожного наступного президента», - додає Браун.

Європейські ЗМІ: Тріумф над демократією

Німецька Die Zeit опублікувала статтю із заголовком «Президент без кордонів», а у підзаголовку зазначило: «Для Дональда Трампа завершення процедури імпічменту - це тріумф. Звичайно, над демократами, але також і над демократією. Він хоче, щоб йому підкорялися з міркувань страху», - пише газета Die Zeit.

«Ілюзорне виправдання Дональда Трампа в справі про імпічмент не стало моментом, коли демократія Сполучених Штатів несподівано тріснула. Нехитре закінчення цього історичного і водночас абсурдного процесу лише зі сліпучою ясністю показало, наскільки сильної шкоди завдано сьогодні політичній системі США. Все не обвалиться одразу, (...) але перспектива похмура. І президент, який більш не знає кордонів, - це безпосередня небезпека», - зазначає йдеться у статті.

Нandelsblatt пише, що суд щодо імпічменту був несправедливим. «Не будемо зайвий раз повторювати, що Трамп добре намагався дискредитувати свого суперника-демократа Джо Байдена за допомогою свого українського колеги Володимира Зеленського та використовував методи шантажу», - нагадує газета.

«Однак звинувачень, які підтверджували з десяток свідків, було недостатньо. Республіканські сенатори просто не хотіли бачити очевидного. Єдиний виняток – Мітт Ромні». «Поведінка президента в справі про Україну була «чи не найбільшим нехтуванням присягою, яке я можу собі уявити», - наводить видання слова Ромні, сенатора штату Юта.

Два крила в Сенаті, два непримиренні табори, - La Croix

Австрійська газета Der Standard зауважує: «Стало зрозуміло, наскільки кардинально змінилася партія республіканців. У 2012 році вона все ж обрала колишнього бізнесмена Ромні, адекватного послідовника вільної торгівлі, своїм кандидатом у президенти - у 2020 році він вже аутсайдер».

Французьке видання La Croix акцентує на тому, що Трамп за час перебування при владі посприяв розколу та поляризації американського суспільства і політикуму. «Два крила в Сенаті, два непримиренні табори. Суд над звільненням Дональда Трампа підтвердив глибокий розкол між республіканцями та демократами, а також в американському суспільстві, що сталось за президентства нахабного мільярдера», - йдеться у статті.

Видання також назвало Трампа «небезпечним президентом», який «вважає себе поза законом, всіляко забиває демократів», і який виставляє себе «жертвою політичного перевороту».

Наталія Сокирчук, «Главком»

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