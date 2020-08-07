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    Думки вголос

    Вибух у Бейруті: погані наслідки для України

    • Ілія Куса

      Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    • Розсилка
    Порт у столиці Лівану після масштабного вибуху - Вибух у Бейруті: погані наслідки для України
    Порт у столиці Лівану після масштабного вибуху

    Про вплив у регіоні після масштабного вибуху

    Как обычно, из всей ситуации со взрывом в Бейруте в нашем узко-мыслящем информационном пространстве больше всех заметили один незначительный эпизод, и начали раскручивать его, будто бы он имеет значение.

    Я имею в виду историю про российского хабаровского бизнесмена, который когда-то владел молдавским судном, с которого 7 лет назад сняли опасный груз нитрата аммония, рванувший вчера в порту.

    Все это безумно интересно, конечно, но я бы обратил внимание наших СМИ вот на что.

    В связи со значительными разрушениями Бейрутского порта, встает вопрос об изменениях морской логистики в районе Восточного Средиземноморья и перехвата части морского грузопотока, завязанного на порт, другими региональными игроками.

    В частности, более 80% зерна и продовольствия Ливан импортирует из-за границы. Пшеницу он покупает у двух стран - России и Украины, и доставляется она по морю через порт Бейрута. Из-за разрушений Ливан рискует оказаться на грани голода, и я не шучу. Там все серьезно.

    После взрыва резонно поднять два вопроса: как Украина может помочь Ливану и как Украина будет искать альтернативный маршрут поставок, и не перехватит ли эти грузопотоки кто-нибудь еще?

    Ведь у порта Бейрута есть конкуренты в регионе, а отдельные государства включились в гонку за то, кто больше доставит гуманитарки для усиления своего политического влияния и репутации среди ливанцев.

    К примеру, Турция подсуетилась и направила в Бейрут полевой госпиталь, 400 тонн пшеницы, спасательную команду, лекарства, продовольствие и экстренную команду медиков для помощи в больницах.

    Аналогичные маневры наблюдается со стороны Ирана, Франции, ОАЭ, Катара, Кувейта и даже Сирии.

    Совершенно очевидно, что после взрыва в регионе началась гонка за гуманитарное превосходство, борьба за морально-репутационное лидерство, соперничество за морские торговые пути Восточного Средиземноморья, а также усилилось противостояние за политическое влияние на Бейрут.

    Что будет делать Украина? На кону наши экспортные позиции на ливанском рынке, возможность улучшить гуманитарное сотрудничество с регионом и усилить свой имидж и политические контакты с Ливаном, с которым у нас складывались неплохие отношения.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    вибух економіка гуманітарна допомога Україна порт Ліван
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