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    Коболєв допустив підвищення ціни на газ восени майже на 40%

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    Ціна природного газу в Україні може зрости майже на 40% - Коболєв допустив підвищення ціни на газ восени майже на 40%
    Ціна природного газу в Україні може зрости майже на 40%

    Наразі ринок показує, що восени ціна на газ підвищиться

    У «Нафтогазі» вважають, що восени вартість природного газу для населення може підвищиться майже на 40%.

    Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Голова правління зауважив, що наразі ринок показує, що восени ціна на газ підвищиться.

    «Але, чи буде (зростання ціни - ред.) таким, чи не буде, важко передбачати, але ми в «Нафтогазі» робимо все для того, щоб наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим», – повідомив Коболєв.

    За його словами, ціна природного газу може зрости майже на 40%.

    Голова правління також зазначив, що останніми роками український ринок газу став дешевшим через прямий імпортний паритет.

    «Всі трейдери розуміють, що на ринку існує конкуренція. Ця конкуренція, власне кажучи, і зробила ціну на газ дуже привабливою і дуже низькою», – додав Коболєв.

    Нагадаємо, в Україні зросла ціна на газ для населення: яка вартість кубометра.

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