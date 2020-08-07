Коболєв допустив підвищення ціни на газ восени майже на 40%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ціна природного газу в Україні може зрости майже на 40%

Наразі ринок показує, що восени ціна на газ підвищиться

У «Нафтогазі» вважають, що восени вартість природного газу для населення може підвищиться майже на 40%.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв в ефірі телеканалу «Україна 24».

Голова правління зауважив, що наразі ринок показує, що восени ціна на газ підвищиться.

«Але, чи буде (зростання ціни - ред.) таким, чи не буде, важко передбачати, але ми в «Нафтогазі» робимо все для того, щоб наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим», – повідомив Коболєв.

За його словами, ціна природного газу може зрости майже на 40%.

Голова правління також зазначив, що останніми роками український ринок газу став дешевшим через прямий імпортний паритет.

«Всі трейдери розуміють, що на ринку існує конкуренція. Ця конкуренція, власне кажучи, і зробила ціну на газ дуже привабливою і дуже низькою», – додав Коболєв.

Нагадаємо, в Україні зросла ціна на газ для населення: яка вартість кубометра.