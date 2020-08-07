Вибух у порту Бейрута: Канада виділила Лівану $3,8 млн



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У Канаді вказали, що перші дні гуманітарної катастрофи найважливіші

$1,5 млн негайно буде передано гуманітарним партнерам, у тому числі ліванському Червоному Хресту

Влада Канади прийняла рішення виділити 5 млн канадських доларів (близько 3,8 млн дол. США) для підтримки потерпілих унаслідок вибухів у порту Бейрута.

Про це заявила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд.

«Перші дні гуманітарної катастрофи найважливіші, й Канада прийде на допомогу. Ці кошти забезпечать притулком, чистою водою, ліками й речами першої потреби тих, хто цього потребує», – сказала Гулд.

У канадському МЗС додали, що 1,5 млн дол. з цих коштів негайно буде передано гуманітарним партнерам, у тому числі ліванському Червоному Хресту, для забезпечення нагальних потреб потерпілих.

Нагадаємо, у Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута.

Як писав вже «Главком», наразі три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Наразі відомо, що кількість жертв вибуху зросла до 135 осіб.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану.

Джерело: Укрінформ