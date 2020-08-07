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    Економіка та фінанси

    Вибух у порту Бейрута: Канада виділила Лівану $3,8 млн

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    У Канаді вказали, що перші дні гуманітарної катастрофи найважливіші - Вибух у порту Бейрута: Канада виділила Лівану $3,8 млн
    У Канаді вказали, що перші дні гуманітарної катастрофи найважливіші

    $1,5 млн негайно буде передано гуманітарним партнерам, у тому числі ліванському Червоному Хресту

    Влада Канади прийняла рішення виділити 5 млн канадських доларів (близько 3,8 млн дол. США) для підтримки потерпілих унаслідок вибухів у порту Бейрута.

    Про це заявила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд.

    «Перші дні гуманітарної катастрофи найважливіші, й Канада прийде на допомогу. Ці кошти забезпечать притулком, чистою водою, ліками й речами першої потреби тих, хто цього потребує», – сказала Гулд.

    У канадському МЗС додали, що 1,5 млн дол. з цих коштів негайно буде передано гуманітарним партнерам, у тому числі ліванському Червоному Хресту, для забезпечення нагальних потреб потерпілих.

    Нагадаємо, у Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута.

    Як писав вже «Главком», наразі три десятки українців у Бейруті просять про допомогу

    Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

    Наразі відомо, що кількість жертв вибуху зросла до 135 осіб

    Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська. 

    Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць. 

    Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану

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    Джерело: Укрінформ

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