Прогноз погоди в Україні на п’ятницю: сухо, ясно та спекотно до +36



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найтепліше сьогодні буде у південних, східних та Дніпропетровській областях

У Києві 7 серпня температура вдень близько 30°

В Україні у п’ятницю, 7 серпня, опади не очікуються, температура вночі 14-22°, вдень 27-36°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 17-22°, вдень 31-36°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні буде сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 16-18°, вдень близько 30°.

Нагадаємо, як повідомлялося, у найближчі дні погода в Україні буде спекотною, опадів не очікується. Лише в деяких регіонах можливі дощі з грозами.