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    Прогноз погоди в Україні на п’ятницю: сухо, ясно та спекотно до +36

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    Найтепліше сьогодні буде у південних, східних та Дніпропетровській областях - Прогноз погоди в Україні на п’ятницю: сухо, ясно та спекотно до +36
    Найтепліше сьогодні буде у південних, східних та Дніпропетровській областях

    У Києві 7 серпня температура вдень близько 30°

    В Україні у п’ятницю, 7 серпня, опади не очікуються, температура вночі 14-22°, вдень 27-36°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 17-22°, вдень 31-36°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні буде сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 16-18°, вдень близько 30°.

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    Нагадаємо, як повідомлялося, у найближчі дні погода в Україні буде спекотною, опадів не очікується. Лише в деяких регіонах можливі дощі з грозами.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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