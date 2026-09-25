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Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Наступ росіян на Донбасі зірвано. Що відбувається на ключових напрямках

glavcom.ua
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Наступ росіян на Добропілля теж провалився
фото: ria.ru

Осіння операція окупантів на Донбасі розвалюється

Останніми днями на ключових напрямках окупанти зазнали невдач різного ступеня тяжкості. Десь ситуацію ламали поступово й після тривалої підготовки, десь – раптовою серією жорстких ударів. У зв’язку з цим дуже велика спокуса написати в заголовку щось пафосне на кшталт «перелом на фронті». Але поспіх у таких справах не потрібен, як і зайвий оптимізм.

Сформулюю обережніше – на головних напрямках наступ противника зірвано, є ефективні контрудари. І це ключові напрямки для цілей противника, які об’єднує загальне стратегічне завдання. Повна окупація Слов’янсько-Краматорської агломерації. Плани противника зірвані – як мінімум, це вже можна стверджувати з упевненістю на 100%.

Стратегічний задум щодо захоплення агломерації не передбачав лобових штурмів Краматорська. Окупанти планували оточити місто півкільцем і перерізати дві основні логістичні артерії. На півночі – трасу «Слов’янськ – Харків», прорвавшись до неї з боку Лиману або Святогорська. На заході – захопити Добропілля та розвивати наступ на Новоолександрівку та Барвінкове. Котел, провал логістики – катастрофа для ЗСУ та втрата Донбасу ще не найбільша проблема. На папері все виглядало просто, як у 2022 році.

Проблеми з реалізацією одразу ж виникли на Лиманському напрямку. Блискуча за підготовкою та реалізацією операція Третього АК «Вівальді» перевернула ситуацію у зворотному напрямку. Висадка десанту у вигляді роботизованих комплексів у тил противника, успішна робота ППО та РЕБ, які дозволили засліпити противника – все це призвело до повного провалу. Сліпі, з поганим зв’язком, потонулі у брехні поспішних доповідей керівництву – окупанти розгубилися.

З мінімальними втратами в повній інформаційній тиші «Трійка» методично вибивала противника з позицій. Три сотні загиблих на першому етапі, багато поранених і полонених. Контрнаступ триває. Який там прорив окупантів до траси. Питання, як далеко за підсумками доведеться відступати.

Наступ на Добропілля теж провалився. Кілька різких ударів з боку 1-го корпусу НГУ «Азов», який добре підготувався, та жорстка зачистка території стали справжнім шоком для російської ГВ «Центр». Вони проникали на цю територію практично все літо, накопичували резерви, готувалися до наступу. А тут – удар, і їх вишкрібають із нір суворі спецназівці «Азова».

Окупанти мали величезну перевагу в кількості бійців, багато дронів і техніки. Вони не могли уявити, що «Азов» у цих умовах здатний на щось, окрім важкої оборони. Отримали раптовий удар... одразу по всіх вразливих місцях. Наступ на Добропілля зірвано, оточення Дружківки з виходом до Краматорська – теж.

Ось так зараз виглядає загальна картина за двома головними напрямками однієї великої операції окупантів «Окупація Донбасу до Нового року». Україна довго тримала оборону, але насправді використовувала цю паузу для підготовки потужного контрудару.

Додайте до цього серію ударів українських десантників неподалік від Гуляйполя. Осіння операція в Донбасі розвивається. Але проводять її зовсім не окупанти. Баранова на шашлик не запрошують, вони в ній просто беруть участь.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти війна окупація наступ контрнаступ

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Кирило Сазонов

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