Чому Україна лише зараз відкликала своїх представників з СНД?

Скільки у нас ще чиновників, які не приносять ніякої користі?

Мовою оригіналу

Вы будете смеяться, но Украина отзывает всех представителей Украины из соответствующих органов Содружества Независимых Государств. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. Сторонники президента, которых в Сети ласково называют порохоботами, ликуют. Какой молодец! А я эту общую радость не разделяю. В первую очередь потому что нахожусь в легком шоке. Сейчас объясню почему.

Это что получается? Что до 19 мая 2018 года у нас были представители в разного рода структурах СНГ? Четыре года войны уже за спиной, а мы все это время из своих налогов оплачивали зарплаты и командировочные расходы представителей Украины в СНГ? Мы платили военный налог, волонтеры собирали чуть ли не по пять гривен на броники, нормальные каски, на тепловизоры и приборы ночного видения – а из бюджета все это время шли деньги на представительство Украины в СНГ?! Пропускаем следующий абзац, потому что там сплошные маты.

Матерные выражения пропустили, а теперь переходим к сути вопроса. Мы же за эти деньги должны получить хоть какую-то пользу? Прибыли нет, будем считать, что мы заплатили за урок. Четыре года мы тратили деньги на чиновников, представлявших Украину в СНГ. Деньги на ветер. Пока собирали по копейке для бойцов? Это неправильно. Если без мата и эмоций, то самое подходящее слово – неправильно. Вышли из СНГ. Отозвали людей. Это правильно. Кстати, они теперь пошли в реальный сектор или мы их финансируем из налогов по другой статье?

Ключевой вопрос – сколько у нас еще чиновников, которых нужно оплатить из бюджета, но которые не приносят никакой пользы? Разного рода инспекции, комиссии, представители, председатели и прочие надзиратели. Мне кажется, назрела и перезрела необходимость тотальной ревизии государственных расходов на государственных людей. Слишком их много – работающие уже не могут прокормить.

То, что мы 4 года платили за нахрен нам не нужных представителей Украины в СНГ пусть будет поводом для тотальной ревизии. Хорошие ребята в красивых кабинетах – но не кормить же их за счет работающих украинцев и дальше. Все просто – исходим из критерия нужности. Если этот чиновник мне нужен, я готов платить налоги для оплаты его труда. Если не нужен – до свидания сразу. Если вредит – выгоняем со штрафом. Пора уже навести порядок в этом вопросе.

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»